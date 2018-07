Dzięki Waszej służbie nasze Małe Ojczyzny będą bezpieczniejsze

Składając przysięgę wojskową stajecie się dziś pełnoprawnymi żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej – formacji, która w sposób niezwykle istotny uzupełnia działania pozostałych rodzajów naszych Sił Zbrojnych. Dzięki Waszej służbie nasze „Małe Ojczyzny” będą bezpieczniejsze i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w liście do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w niedzielę złożyli przysięgę wojskową.

29 lipca br. o godz. 14.30 na Stadionie sportowym Zespołu Szkół w Trzcinicy 93 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” w obecności rodzin, przedstawicieli samorządu lokalnego, kombatantów oraz mieszkańców złożyło uroczystą przysięgę wojskową. Podczas uroczystości Ministra Obrony Narodowej reprezentował Marek Łapiński, podsekretarz stanu w MON.

- Są wśród nas ojcowie i matki, uczniowie i studenci, urzędnicy, pielęgniarki, informatycy i prawnicy, ale łączy nas jedno: miłość do naszej Ojczyzny. Jesteśmy gotowi do poniesienia najwyższej ofiary dla obrony tego, co najważniejsze: naszej niepodległości i granic. Będziemy służyć obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tym, dla których zostały powołane Wojska Obrony Terytorialnej – lokalnym społecznościom – mówił w imieniu żołnierzy szeregowy Marcin Łach.

Przysięga jest podsumowaniem szesnastodniowych zmagań żołnierzy, którzy przybyli na szkolenie 14 lipca br.