Bieg Powstania Warszawskiego

Jedni biegli, aby zrobić życiówkę, innym wystarczał udział w imprezie zorganizowanej ku czci wydarzeń sprzed 74 lat. W Warszawie po raz 28. odbył się Bieg Powstania Warszawskiego. Wszyscy uczestnicy mieli na ramieniu biało-czerwone opaski, a najgoręcej dopingowali ich weterani walk o stolicę.

– Literatura mówi, że powstania robi się dla odzyskania wolności. Waszym biegiem, waszym wysiłkiem solidaryzujecie się z naszą ideą. Życzę wam siły i wytrwałości. Czołem! – mówił tuż przed startem 28. Biegu Powstania Warszawskiego Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wtórował mu jego zastępca, Eugeniusz Tyrajski „Sęp”, który walczył w Pułku „Baszta”. Jak mówił, jeszcze niedawno sam był uczestnikiem imprezy, ale teraz uniemożliwiają mu to problemy zdrowotne. – 74 lata temu robiliśmy to, co do nas, młodych ludzi należało. Biorąc udział w tym biegu, przedłużacie etos powstania. To nas bardzo cieszy i bardzo wam za to dziękujemy – podkreślił.