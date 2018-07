Lato z praktyką na morzu

Dla jednych to czas, by poznać od podszewki okręty i sprzęt, w który zostały wyposażone. Dla innych – ważna przymiarka do służby na stanowiskach dowódczych. Podchorążowie III i IV roku Akademii Marynarki Wojennej w wakacje odbywają praktyki w obydwu polskich flotyllach.

– Praktyki oficerskie dla IV roku wypadły znakomicie. Wszyscy z dwunastoosobowej grupy z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, którymi opiekowałem się wraz z dwoma kolegami, dostali oceny bardzo dobre – podkreśla kmdr por. Mirosław Chmieliński z Akademii Marynarki Wojennej. – A dowódcy okrętów powiedzieli podchorążym, że chcieliby ich jak najszybciej widzieć z powrotem u siebie – dodaje. Praktyki trwały od początku czerwca do 20 lipca. Najpierw studenci zdobywali szlify w 13 Dywizjonie Trałowców, który podlega 8 Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia. Potem przeszli na jednostki bojowe ze stacjonującej po sąsiedzku 3 Flotylli Okrętów. – Podchorążowie pełnili głównie funkcję dublerów tych oficerów, którzy dowodzą okrętowymi działami. Przyglądali się ich pracy z bliska, ale też samodzielnie wykonywali powierzone im zadania – tłumaczy kmdr por. Chmieliński. Dotyczyły one wszystkich aspektów funkcjonowania okrętu: od planowania poszczególnych wyjść na morze, przedsięwzięć, które będą tam realizowane, przez obsady wacht, aż po nadzorowanie pracy poszczególnych działów czy pionów. – Podchorążowie pełnili wachty zarówno w porcie, jak i na morzu. Na czas praktyk mieli wejść w normalne życie flotylli. I trafili na dobry moment – podkreśla kmdr por. Chmieliński. Po pierwsze, ze względu na sezon urlopowy mogli zastąpić wiele osób z załogi. Po drugie zaś, okręty, na które trafili podchorążowie, przygotowywały się do wielkiej parady z okazji stulecia utworzenia marynarki wojennej. – Regularnie wychodziły w morze na próby. Nasi studenci brali udział zarówno w tych próbach, jak i samej paradzie – tłumaczy kmdr por. Chmieliński. Ci, którzy trafili na pokład korwety ORP „Kaszub”, asystowali przy próbach morskich nowej 35-milimetrowej armaty Tryton. W przyszłości powinna ona się znaleźć w wyposażeniu nowoczesnych niszczycieli min typu Kormoran. – Dla studentów IV roku były to pierwsze praktyki oficerskie. Mieli oni okazję, by przymierzyć się do obowiązków, które już wkrótce będą pełnić na co dzień – dodaje kmdr por. Chmieliński.