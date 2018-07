95. urodziny por. w st. spocz. Henryka Troszczyńskiego ps. „Murarz”

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Sławomir Wojciechowski wraz z delegacją żołnierzy DO RSZ 27 lipca złożył życzenia z okazji pięknego jubileuszu 95. rocznicy urodzin Panu por. w st. spocz. Henrykowi Troszczyńskiemu ps. „Murarz”.

Urodzinowe spotkanie z Dostojnym Jubilatem było niepowtarzalną okazją do bliższego poznania jego wyjątkowej historii z okresu wczesnej młodości.

Pan por. w st. spocz. Henryk Troszczyński urodził się 23.07.1923 r. w Warszawie. Podczas wybuchu II wojny światowej miał zaledwie 16 lat. Jesienią 1942 r., jako przymusowy robotnik wraz z grupą kolegów został skierowany przez Niemców w okolice Katynia do pracy przy budowie baraków dla wojska powracającego z frontu. W trakcie prowadzonych robót dowiedział się od miejscowej ludności, iż znajdują się na terenie, gdzie dokonano wielkiej zbrodni na polskich oficerach. Pan Henryk z kolegami, po zebraniu kilku dowodów i informacji zdecydowali o przekazaniu ich Niemcom, co ostatecznie wpłynęło na rozpoczęcie niemieckiego śledztwa w tej sprawie. Wiosną 1943 r. władze niemieckie wraz z międzynarodową grupą specjalistów kryminologii i medycyny sądowej zarządziły rozpoczęcie prac ekshumacyjnych na terenie zbiorowych mogił, natomiast pan Henryk powrócił do Warszawy. Nie ustawał jednak w walce. 1 sierpnia 1944 r. w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego stanął w obronie Woli walcząc w składzie Zgrupowania „Waligóry” AK.