Międzynarodowe doświadczenie

W dniach 6-12 lipca reprezentacja Wielkopolskiej Brygady pod dowództwem instruktora z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Strzelców Wyborowych na terytorium Państwa Izrael. W ramach seminarium żołnierze z 17WBZ wzięli także udział w zawodach snajperskich Armii Izraelskiej.

Siły Zbrojne Izraela od 6 lat organizują zawody snajperskie. Do 2017 roku były to zmagania jedynie w ramach Sił Zbrojnych Izraela lecz w 2018 roku po raz pierwszy do zawodów dopuszczone zostały armie innych państw m.in.: USA, Canada, Włochy, Cypr i Polska.

Zawody w głównej mierze ukierunkowane były na część ogniową (wykonywanie zadań ogniowych) ramach 10 konkurencji. Poszczególne etapy miały za zadanie sprawdzić zgranie zespołu, umiejętność szybkiego wykrywania i określania odległości do celów oraz ich rażenia w zróżnicowanym środowisku, z różnych stanowisk ogniowych (budynek, rubież, pod kątem), w różnych postawach (najczęściej niedogodnych – wymuszonych ukształtowaniem terenu). Konkurencje były zaplanowane tak aby strzelanie było stresujące, odbywało się w restrykcyjnych ramach czasowych, wymagało, wymagało przyjmowania niekomfortowych postaw strzeleckich oraz aby teren w możliwie największym stopniu utrudniał obserwację i prowadzenie skutecznego ognia. Żołnierze z Wielkopolskiej Brygady zajęli 11 miejsce na 50 zespołów biorących udział w zawodach.



Reprezentacja 17WBZ w czasie zawodów została zakwalifikowana do grupy Wojsk Specjalnych. Wyjazd do Izraela był niecodzienną możliwością wymiany doświadczeń z najlepszymi strzelcami wyborowymi na świecie m.in. z Navy Seals Sniper School, Szkoły Strzelców Wyborowych Armii Izraelskiej, Strzelcami Wyborowymi Mosadu oraz wieloma innymi zespołami. Istotnym aspektem wyjazdu poza wymianą doświadczeń było budowanie sojuszniczej współpracy oraz możliwość zapoznania się z wyposażeniem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez poszczególne kraje.