123 przedmioty niebezpieczne podjęli saperzy w lipcu

Mimo że okres wakacyjny kojarzy się z wypoczynkiem, to dla żołnierzy saperów jest to czas, kiedy mają naprawdę „gorąco”. W okresie żniw, prac budowlanych czy wypraw na wycieczki do lasu pozostałości po II wojnie światowej wciąż nas zaskakują.

Praca sapera jest bardzo niebezpieczna. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie nowy dzień. Każde zdarzenie, do którego są wzywani, jest inne. Każde jest bardzo niebezpieczne i z żadnego z nich nie można się wycofać! W lipcu saperzy otrzymali aż 22 zgłoszenia na terenie województwa świętokrzyskiego. W tym czasie podjęli:

- granat moździerzowy kaliber 81 mm – 21 szt.

- granat moździerzowy kaliber 82 mm – 8 szt.

- bomba lotnicza – 100 kg. – 1 szt.

- bomba lotnicza – 5kg. – 1 szt.

- pocisk rakietowy – 1 szt.

- pocisk artyleryjski – kaliber 105 mm – 1 szt.

- pocisk artyleryjski – kaliber 76 mm – 6 szt.

- pocisk artyleryjski – kaliber 75 mm – 51 szt.

- pocisk przeciwlotniczy – 20 mm – 20 szt.

- granat ręczny – 1 szt.

- inne przedmioty wybuchowe i niebezpieczne – 12 szt.

Łącznie podjęto 123 przedmioty wybuchowe i niebezpieczne.