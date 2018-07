Rozpoczęcie Marszu 11 MPA dla Polskiego Bohatera

23 lipca 2018 roku podczas zbiórki 11 Pułku Artylerii nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Marszu 11 Mazurskiego Pułku Artylerii dla Polskiego Bohatera.

Na zbiórkę przybyli wraz ze swoimi rodzinami Bohaterowie, dla których zorganizowany został Marsz, w osobie kapitana Stanisława Rusowicza ps. Góral” i ppor. Mieczysława Pawłowskiego ps. „Sokół”. Po przywitaniu z pełniącym obowiązki Dowódcy 11 Pułku Artylerii ppłk. dypl. Krzysztofem Malankiewiczem i wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, Bohaterowie mieli okazję wygłoszenia przemówień oraz przyjęcia defilady 11 Pułku Artylerii. Po zbiórce Bohaterowie i ich rodziny zostały zaproszone na Salę Tradycji 11pa, gdzie zostali zapoznani z historią i tradycjami Jednostki Wojskowej z Węgorzewa. Na zakończenie, zaproszeni oficerowie dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej 11pa oraz otrzymali pamiątkowe medale i symbole 11 Mazurskiego Pułku Artylerii.

„Marszu dla Polskiego Bohatera” to marsz po polskich górach, a dokładnie po głównym szlaku beskidzkim i sudeckim przez czterech żołnierzy 11 Pułku Artylerii:

- st. szer. Damiana Wyciszkiewicza,

- szer. Tomasza Mikowskiego,

- st. szer. Pawła Pałat,

- szer. Arkadiusza Musik,

którzy zaraz po zbiórce wyruszyli do miejscowości Wołosate, skąd we wtorek 24.07.2018 r. wyruszą na pierwszy pieszy odcinek. Do pokonania mają ok 1000 km w czasie nieprzekraczającym 38 dni. Celem marszu jest uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz zbiórka pieniędzy dla żołnierzy, którzy ją wywalczyli.