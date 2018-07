Służba Ojczyźnie to odpowiedzialna decyzja

Zgłaszając się do Legii Akademickiej podjęliście decyzję dobrą dla siebie i dla kraju. Realizujecie osobiste marzenia, a zarazem jesteście gotowi do wyrzeczeń w imię polskiej racji stanu. Wasze dojrzałe decyzje zasługują na wielki szacunek – napisał w liście Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej do studentów, którzy 21 lipca złożyli przysięgę wojskową.

Szef MON zwracając się do studentów przypomniał, że historia naszego narodu uczy, iż Polska nigdy nie zawiodła się na swojej młodzieży. W najtrudniejszych chwilach młodzi Polacy okazywali niezłomny patriotyzm. - Jesteście pierwsi, ale za Wami podążają już następni, którym wskazujecie drogę żołnierskiej służby Polsce. Staliście się elementem wielkiej tradycji Legii Akademickiej, która powstała w 1918 roku i zapisała chlubne karty w wojnie polsko-bolszewickiej. Jest rówieśnikiem wolnej Polski, ważną częścią jubileuszu 100-lecia niepodległości, który obchodzimy w poczuciu dumy i refleksji – napisał w liście szef MON.

- Przysięga to ogromne zobowiązanie, ale też ogromny zaszczyt, a dla nas - dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej - to ogromna wartość. W programie Legii Akademickiej dobrowolnie brały udział te uczelnie publiczne, które były tym programem zainteresowane. Zgłosić się mogę ci studenci, którzy widzą się w mundurach. To bardzo dobrze, że jest ich aż tak wielu – mówił podczas uroczystości wiceminister Tomasz Zdzikot.

Pilotażowy program szkolenia „Legia Akademicka” został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2017 roku i skierowany do studentów, którzy chcą odbyć szkolenie wojskowe. Część teoretyczna programu „Legia Akademicka” obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów na temat m.in. realizacji misji Sił Zbrojnych RP, otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym.

Po zaliczeniu części teoretycznej i złożeniu wniosku student ochotnik otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Jest to część praktyczna programu, realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych sił zbrojnych. Szkolenie praktyczne odbywa się podczas wakacji, w dwóch turnusach po 6 tygodni. Każdy turnus obejmuje dwa moduły:

- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,

- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Źródło: MON

Przysięga wojskowa Legii Akademickiej w Toruniu

Na placu apelowym Centrum szkolenia Artylerii i Uzbrojenia po raz pierwszy w historii złożyli przysięgę wojskową studenci – żołnierze Legii Akademickiej.

W ramach wakacji ochotnicy – studenci, którzy rozpoczęli 1 lipca służbę wojskową w Toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, od samego początku intensywnie zgłębiali podstawy żołnierskiego rzemiosła. Przez ostatnie dni doskonalili również swoje umiejętności, aby jak najlepiej wypaść w oczach przełożonych oraz swoich bliskich, którzy tłumnie przybyli na uroczystość przysięgi wojskowej do koszar przy ul. Sobieskiego. Wśród zaproszonych gości był dr Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele służb mundurowych oraz duchowieństwo wojskowe.

Rotę przysięgi wojskowej przyjął od młodych żołnierzy komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownik Dariusz Adamczyk. Zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar dostąpili żołnierze, którzy podczas intensywnego szkolenia

w module podstawowym wyróżniali się wysokimi wynikami i umiejętnościami - szeregowi: Alina Bielawska, Kinga Osmólska, Mateusz Bożyk i Mateusz Waz. Pułkownik Adamczyk wręczył pisma gratulacyjne rodzicom wyróżnionych żołnierzy – studentów. Ponadto szesnastu nowo zaprzysiężonym żołnierzom za trud, wysiłek i osiągnięcia uzyskane w pierwszym okresie szkolenia przyznano nagrodę

uznaniową.

Przysięga wojskowa zakończyła się defiladą pododdziałów biorących udział w uroczystości. Jeszcze przed wyjazdem na pierwszą przepustkę do rodzinnych domów żołnierze spożyli wspólny obiad w obecności zaproszonych gości. Dodatkową atrakcją dla rodzin żołnierzy przybyłych do CSAiU był pokaz sprzętu wojskowego wykorzystywanego na co dzień w procesie szkolenia.

Tekst: mjr Jacek Kwiatkowski

Pierwsza przysięga Legii Akademickiej w zegrzyńskim Centrum

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 21 lipca po raz pierwszy żołnierze Legii Akademickiej wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej podczas uroczystego apelu.

W uroczystości uczestniczyło wielu zaproszonych gości oraz licznie przybyli bliscy i przyjaciele składających przysięgę elewów. Dowódcą uroczystości był zastępca dowódcy batalionu zabezpieczenia mjr Piotr Osiński.

Zabierając głos komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura powiedział do żołnierzy Legii Akademickiej: – Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w Waszym życiu. Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa roty. To przed Waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do poniesienia najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski. Przed Wami duży krok na drodze do służby zawodowej w Wojsku Polskim. Wszystkim Wam a przede wszystkim tym, którzy zdecydowali się zakończyć dzisiaj szkolenie dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i dyscyplinę. Tym zaś, którzy zdecydowali się dalej szkolić życzę wytrwałości w dążeniu do celu jakim jest stopień podoficerski. Czeka Was szkolenie, w trakcie którego uzyskacie kolejne umiejętności żołnierskiego rzemiosła. Szkolenie to będzie intensywne ale zapewniam, że jesteście w stanie podołać tym obowiązkom i przezwyciężycie chwile zwątpienia. Na zakończenie życzył im żołnierskiego szczęścia i powodzenia w realizacji własnych planów. Zwracając się do rodziców powiedział że przysięgający są ochotnikami, którzy poświęcili szkoleniu wojskowemu swój wolny czas, czas zasłużonych wakacji po wielomiesięcznym wysiłku podczas studiów. Życzył im także wszystkiego dobrego oraz szczęśliwego powrotu do rodzinnych domów.

Złożeniem przysięgi na sztandar zostali wyróżnieni następujący żołnierze Legii Akademickiej szer.: Daniel Białokozowicz, Monika Iwańska, Daniel Woronowicz oraz Hubert Wiśnicki. Po słowach przysięgi kapelan Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki ks. por. Antoni Humeniuk udzielił błogosławieństwa przysięgającym, a szer. Wojciech Kaczyński podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.

Odczytany został także list Senatora RP prof. Jana Żaryna dotyczący obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utworzenia Legii Akademickiej, a także opisujący jej formowanie w historii Wojska Polskiego.

Natomiast wiceprezes Koła nr 1 „Brzozów” Światowego Związku Żołnierzy AK dr inż. Wojciech Jeute odczytał przesłanie do składających przysięgę nawiązujące do Legii Akademickiej i Armii Krajowej z czasów II wojny światowej, które składały się także z ochotników i wielu z nich poświadczyło słowa przysięgi swoją krwią.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących przysięgających żołnierzy szer.: Michała Bielińskiego, Kamila Sawickiego, Dariusza Teodorczyka, Patryka Fuksa, Marka Kietlińskiego oraz Adriana Krawczyka.

Atrakcją przysięgi był sprzęt łączności oraz informatyki, które wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na palcu apelowym.

Żołnierze Legii Akademickiej po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi i przyjaciółmi.

Dla wielu z nich od 23 lipca 2018 r. rozpocznie się kolejny etap szkolenia w ramach części praktycznej pilotażowego programu szkolenia modułu podoficerskiego do realizacji edukacji wojskowej studentów „Legii Akademickiej”.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran