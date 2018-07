Tempest – myśliwiec VI generacji?

Podczas tegorocznej edycji salonu lotniczego Farnborough Brytyjczycy zaprezentowali makietę Tempesta, myśliwca VI generacji. Samolot nawiązujący nazwą do maszyny znanej z czasów II wojny światowej miałby trafić do służby około roku 2035. Tempest ma być dla Królewskich Sił Powietrznych (RAF) gwarancją utrzymania przewagi technologicznej nad potencjalnymi adwersarzami i dać im pełną zdolność do operowania we wrogim bądź też kontestowanym środowisku.

Wielka Brytania jest jednym z uczestników programu Joint Strike Fighter F-35B. Samoloty te trafiają już do służby w Królewskich Siłach Powietrznych oraz Królewskiej Marynarce Wojennej (Royal Navy). Obecnie Brytyjczycy dysponują już 15 maszynami tego typu (docelowo ma być ich 138). Główną siłę RAF-u stanowią dziś myśliwce Typhoon (138 sztuk) oraz myśliwsko-uderzeniowe Tornado (65). Te ostatnie mają być wycofane ze służby już w przyszłym roku. Z kolei Typhoony, wedle aktualnych analiz, będą wycofywane ze służby stopniowo, począwszy od roku 2040. Nie jest jednak wykluczone, że wraz z kolejnymi pakietami modernizacyjnymi data ta zostanie przesunięta. Dostrzegając jednak już dziś potrzebę zastąpienia starzejących się maszyn IV generacji, a jednocześnie zdając sobie sprawę jak czaso- i finansochłonny jest proces opracowania i wprowadzenia do służby nowej konstrukcji, rząd brytyjski trzy lata temu zainicjował program Future Combat Air System Technology Initiative (FCAS TI). Informacja o tym znalazła się w opracowanym wówczas strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa i obronności. Jednym z efektów programu jest zaprezentowana w Farnborough makieta myśliwca.

Tak zwany Zespół Tempesta, pracujący w ramach FCAS TI, tworzy czwórka partnerów przemysłowych, tj. BAE Systems, Leonardo, MBDA oraz Rolls-Royce. Stronę rządową reprezentują zaś przedstawiciele ministerstwa obrony, pracujący w ośrodkach naukowych resortu. Do roku 2025 rząd zamierza przeznaczyć na rozwój nowego myśliwca 2 mld funtów, dodatkowe środki mają być wyasygnowane przez przemysł. Warto wspomnieć o opracowanym harmonogramie zamknięcia poszczególnych etapów prac. Plan ten został zawarty w upublicznionej właśnie strategii walki powietrznej. I tak, do końca tego roku mają zostać określone główne wymogi wojskowe, w przyszłym powstanie wstępna ocena współpracy międzynarodowej oraz zostaną uszczegółowione wymogi operacyjne. Harmonogram ma umożliwić przyjęcie w 2020 roku wstępnej decyzji co do pozyskania konkretnych zdolności, oraz określić szacunkowe koszty i plan dostaw. Pięć lat później powinna zapaść ostateczna decyzja co do wdrożenia programu. Jeśli powyższe terminy zostaną dotrzymane, nowy samolot uzyskałby dziesięć lat później wstępną gotowość operacyjną, umożliwiając tym samym płynne zastępowanie Typhoonów po wspomnianym już 2040 roku.