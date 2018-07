Koszykarskie zgrupowanie

Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie odbędzie się po raz siódmy. Do tej pory drużyna gwiazdy NBA triumfowała cztery razy, wojska – dwa. Kto zwycięży tym razem? O tym przekonamy się w sobotę, jednak już teraz można przypuszczać, że walka o zwycięstwo będzie zacięta. Tak przynajmniej zapewniają zawodnicy.

Prowadzenie piłki, atak, obrona, a także trening rzutowy – żołnierze nie próżnują i w pocie czoła szlifują formę na zgrupowaniu. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do meczu Gortat Team vs Wojsko Polskie, który odbędzie się w sobotę. – Nie oddamy zwycięstwa bez walki – zapewniają reprezentanci wojska.

Selekcję zawodników w mundurach przeprowadził ppłk Maciej Jaworski z Oddziału WF i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ, który nie tylko specjalizuje się w tej dyscyplinie, lecz sam także jest zawodnikiem. – Gdybym mógł, zaprosiłbym do drużyny wszystkich, którzy mieli ochotę zagrać w tym meczu. Jednak chcieć nie znaczy móc. Wybrałem najlepszych – mówi. Wtóruje mu sierż. Łukasz Musz, kierownik wojskowej reprezentacji. – Niedawno od były się Mistrzostwa Wojska Polskiego w koszykówce, miałem więc okazję obserwować żołnierzy w akcji. Widziałem, jak sobie radzą na boisku i w jakiej są formie. Wiem, że mamy w drużynie ludzi, którzy rzeczywiście powinni się w niej znaleźć – podkreśla.

Aby przygotować się do meczu, cała drużyna spotkała się w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Zawodnicy trenują pod okiem kpt. Wojciecha Zielińskiego. – Treningi odbywają się dwa razy dziennie – rano skupiamy się na technice, ćwiczymy atak, obronę, prowadzenie piłki i poruszanie się w poszczególnych strefach boiska. Natomiast po południu koncentrujemy się na samych rzutach – mówi. – Treningi są mordercze, ćwiczymy bardzo intensywnie, ale dbamy też o regenerację, więc Gortat Team nie ma co liczyć na to, że przestrzelimy z formą. Zgodnie z hasłem „one mission, one team” jesteśmy drużyną nie tylko na boisku, ale i poza nim. Na pewno nie oddamy zwycięstwa bez walki – dodaje mjr Adriana Wołyńska z DO, która w meczu z drużyną Gortata zagra po raz drugi.

Z kim zmierzą się wojskowi koszykarze? W tym roku Marcin Gortat zaprosił do swojego zespołu m.in. aktorki Joannę Liszowską i Julię Wieniawę, koszykarza Adama Waczyńskiego, szczypiornistę Karola Bieleckiego, siatkarza Mariusza Wlazłego, trenerkę fitness Kasię Dziurską, zawodnika KSW Damiana Janikowskiego, a także tenisistki – Urszulę i Agnieszkę Radwańską, piłkarzy – Łukasza Fabiańskiego i Łukasza Piszczka oraz lekkoatletów – Konrada Bukowieckiego i Pawła Fajdka. – Na razie zawodnicy Gortat Team trenują we własnym zakresie, zgrupowanie rozpocznie się dopiero w piątek – mówi Paweł Stalmach z Fundacji MG13. – Wiemy, że wojsko już zaczęło przygotowania, ale nie martwimy się, nasi zawodnicy zaskakiwali nieraz – dodaje.

Mimo że obie drużyny zapewniają o chęci zwycięstwa, skrycie przyznają, że tak naprawdę w przypadku tej rywalizacji to nie wynik jest najważniejszy. Cały dochód z imprezy zostanie bowiem przekazany na rzecz Fundacji MG13 „Mierz Wysoko”, która wspiera młodych sportowców. – Oczywiście nie zabraknie na boisku ducha sportowej rywalizacji, ale ważne jest to, że bierzemy udział w tak fajnym projekcie – mówi ppłk Jaworski. –Wynik, wynikiem, ważne żeby wszyscy dobrze się bawili – podkreśla Stalmach.

Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie odbędzie się w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie. Start o godzinie 15.00. Wcześniej na błoniach hali sportowej odbędzie się piknik, podczas którego będzie można zobaczyć sprzęt, jakim podczas służby posługują się żołnierze. Bilety na rozgrywkę można kupić za pośrednictwem portalu kupbilet.pl. Ich ceny zaczynają się od 10 zł.