Bohaterowie wciąż inspirują! Finał konkursu literackiego „Polski Zbrojnej”

Autorzy nadesłanych prac udowodnili nam, że tym, co najbardziej fascynuje w portrecie polskiego żołnierza, jest siła charakteru, odwaga i miłość do ojczyzny. To uniwersalne cechy, które bez względu na upływ czasu sprawiają, że przesłanie życia wybranych żołnierzy jest aktualne i inspirujące.

Komisja konkursowa, składająca się z redaktorów miesięcznika „Polska Zbrojna” i portalu polska-zbrojna.pl, wyłoniła laureatów konkursu literackiego „Polski Żołnierz – duma i etos – na przykładzie historycznym lub współczesnym”, zorganizowanego przez Wojskowy Instytut Wydawniczy z okazji Święta Wojska Polskiego.

Decydując o przyznaniu nagród, braliśmy pod uwagę takie kryteria, jak ujęcie tematu i jego zgodność z tytułem konkursu, wybrana forma literacka, kompozycja tekstu, a także wkład emocjonalny w tekst. Ostatecznie jury postanowiło nagrodzić jedną pracę, a dwie wyróżnić.