Żołnierze 2. Korpusu pokazali światu, że jeszcze Polska nie zginęła

Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy przybyli na ten skrawek Polski na ziemi włoskiej, by złożyć hołd żołnierzom legendarnego generała Władysława Andersa.

W maju bieżącego roku miałem honor i zaszczyt stanąć nad grobami żołnierzy 2. Korpusu Polskiego we Włoszech i pokłonić się przed tymi, którzy zapisali najpiękniejsze i najważniejsze karty w historii naszego kraju. W bitwie o Monte Cassino przynieśli wieczną chwałę polskiemu orężowi. Bohatersko zdobywali klasztor i otwierali drogę na Rzym. Heroicznie walczyli o Anconę, Piedimonte, Loreto i Bolonię.

Żołnierze generała Andersa przelewali krew, by cały świat dowiedział się, że jeszcze Polska nie zginęła. Walczyli również o to, by rodacy w okupowanym kraju mogli usłyszeć radosną wiadomość o zwycięstwie regularnych polskich oddziałów nad armią niemiecką, żeby byli dumni ze swoich żołnierzy i pełni wiary w przyszłe zwycięstwo i wolność.

Historia 2. Korpusu Polskiego w najtrudniejszych chwilach skutecznie podtrzymywała w Polakach dążenia wolnościowe. Inspirowała do działania Żołnierzy Wyklętych, bohaterów powojennego podziemia antykomunistycznego.

Naszym patriotycznym obowiązkiem jest pamięć o żołnierzach, którzy na zawsze pozostali na swoim szlaku wędrówki do wolności. Dziś Ojczyzna jest taka, o jaką Polacy walczyli, o jakiej marzyli i do jakiej prowadził ich generał Anders. Suwerenna, silna i bezpieczna. Szczycąca się jubileuszem 100-lecia odzyskania niepodległości.

Wolna Polska dziękuje generałowi Andersowi i żołnierzom 2. Korpusu Polskiego.

Jesteście i zawsze będziecie naszą dumą.

Tekst to list, jaki Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, skierował do uczestników uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, które odbyły się 17 lipca 2018 roku.