Ewakuacja zespołu LMT

Żołnierze kompanii manewrowej XXXVIII zmiany PKW KFOR w Kosowie uczestniczyli w ćwiczeniu ewakuacji fińskiego Zespołu Łącznikowo-Monitorującego.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w pobliżu miejsca zakwaterowania LMT (ang. Liasion Monitoring Team) odbywają się demonstracje i zamieszki a protestujący robią się coraz bardziej agresywni. Demonstranci próbowali siłą wtargnąć do siedziby zespołu LMT. W wyniku narastającego niebezpieczeństwa do rejonu zamieszek zostali wezwani żołnierze kompanii manewrowej, którzy w tym czasie pełnili dyżur sił szybkiego reagowania QRF (ang. Quick Reaction Force). Po dotarciu do rejonu, żołnierze kompanii przystąpili do zabezpieczenia budynku Zespołu Łącznikowo-Monitorującego wystawiając ubezpieczenia i blokady dróg..W wyniku zamieszek oraz eksplozji materiału wybuchowego żołnierz z kompani manewrowej oraz jeden z żołnierzy armii fińskiej zostali ranni i wymagali specjalistycznej pomocy. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia poszkodowanych przez ratownika medycznego, została podjęta decyzja o transporcie rannego żołnierza fińskiego przy użyciu śmigłowca ewakuacji medycznej (ang. MEDEVAC).

Ćwiczenie zakończyło się omówieniem w dowództwie JRD-S (ang. Joint Regional Detachment – South) w którego skład wchodzą wszystkie zespoły LMT. Tego typu przedsięwzięcia są organizowane cyklicznie przez dowódcę JRD-S. Raz na pół roku w przedsięwzięciu bierze udział jeden z wybranych zespołów LMT.