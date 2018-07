Kawaleryjskie święto w Hrubieszowie

Miłośnicy kawalerii z całej Polski spotkali się w Hrubieszowie na dorocznym Święcie Strzelca Konnego. Nad Huczwą zostały rozegrane zawody wpisane w cykl Pucharu Polski MILITARI oraz Memoriał 2 Pułku Strzelców Konnych. Zawodnicy rywalizowali w miejscu, gdzie w 1934 roku odbyły się Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego, czyli słynne MILITARI.

Symbolicznym elementem łączącym współczesne zawody z imprezą zorganizowaną w Hrubieszowie 84 lata temu jest … rów z wodą, czyli jedna z przeszkód na trasie tzw. crossu. Miłośnikom kawalerii z Hrubieszowa udało się odnaleźć i odnowić przeszkodę, którą w 1934 roku musieli pokonywać uczestnicy tamtej rywalizacji. Tak cztery lata temu narodził się pomysł organizacji Święta Strzelca Konnego. – W 1934 roku przez tę przeszkodę odpadła z rywalizacji połowa zawodników. Do dziś mówi się o nim „ten słynny rów z Hrubieszowa” – opowiada ppor. kawalerii ochotniczej Kamil Ciesielczuk, dowódca oddziału 2 Pułku Strzelców Konnych. – Przedwojenne Mistrzostwa Konne Wojska Polskiego były rozgrywane w różnych garnizonach. W 1934 roku odbyły się właśnie w Hrubieszowie, dokładnie na tych samych terenach, na których teraz zmagają się miłośnicy kawalerii z całej Polski – wyjaśnia Ciesielczuk, który jest jednym ze współorganizatorów Święta Strzelca Konnego.

W tym roku elementem spajającym teraźniejszość z historią była również pogoda. – Wiemy, że przedwojenne zawody, podobnie jak tegoroczne, rozgrywane były w strugach deszczu. W sprawozdaniu Mistrzostw Armii wspominano o opadach, które zmieniły „słynne wołyńskie drogi w jedną gliniastą lepką masę” – przytacza archiwalną relację Maciej Szymczak, członek zarządu Fundacji Niepodległości, która współorganizowała hrubieszowskie wydarzenie. Mimo niesprzyjających prognoz do Hrubieszowa przyjechała rekordowa liczba uczestników. W szranki zawodów wpisanych w cykl Pucharu Polski MILITARI stanęło niemal 30 jeźdźców. – Co roku odwiedzają nas coraz lepsi zawodnicy i jest ich coraz więcej. W tym roku była tu reprezentowana cała polska kawaleria ochotnicza. Spotykamy się, by wspólnie kultywować tradycję oraz pracować nad tym, by kawaleria znów była znana i lubiana – przekonuje Kamil Ciesielczuk. – Przedwojenne konne mistrzostwa armii były największym wydarzeniem sportu jeździeckiego. Zwycięstwo czy uzyskanie dobrej lokaty było punktem honoru dla każdego oficera, który w nich startował – zauważa.