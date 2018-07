Sukcesy lekkoatletów w Pucharze Świata i Diamentowej Lidze

Reprezentacja Polski w lekkiej atletyce wywalczyła drugie miejsce w drużynowych zawodach o Puchar Świata w Londynie. Do sukcesu biało-czerwonych przyczynili się również żołnierze z kpr. Marcinem Lewandowskim na czele, który wygrał bieg na 1500 m. Z kolei st. szer. Paweł Wojciechowski wywalczył drugie miejsce w mityngu Diamentowej Ligi w Rabacie.

Lekkoatletyczne zawody o Puchar Świata odbyły się po raz pierwszy w historii. Na London Stadium bezkonkurencyjni okazali się lekkoatleci ze Stanów Zjednoczonych, którzy zdobyli 219 punktów. Polacy ze 162 oczkami wywalczyli drugą lokatę, a trzecią ze 155 punktami zajęła wspólna reprezentacja Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Kolejne miejsca zajęły: 4. Jamajka (153 pkt.), 5. Francja (146), 6. Niemcy (137), 7. Republika Południowej Afryki (135) i 8. Chińska Republika Ludowa (81).

Do rywalizacji o platynowy Puchar Świata zostało zaproszonych osiem reprezentacji, które zdobyły najwięcej punktów na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Londynie w 34 konkurencjach (we wszystkich poza biegami powyżej dystansu 1500 metrów). W tychże 34 konkurencjach w dwudniowych zmaganiach o PŚ w każdym starcie można było zdobyć od jednego do ośmiu punktów. W reprezentacji Polski osiem oczek za pierwsze miejsce zdobyli: kpr. Marcin Lewandowski i Sofia Ennaoui (w biegu na 1500 m), Anita Włodarczyk i Wojciech Nowicki (w rzucie młotem), Karol Hoffmann (w trójskoku) i Michał Haratyk (w pchnięciu kulą).