W hołdzie litewskim lotnikom

15 lipca 1933 r. - w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem - litewscy lotnicy: Steponas Darius i Stasys Girenas, wystartowali z Nowego Jorku. Lecieli bez radia, by zabrać odpowiednią ilość paliwa. Zamierzali pokonać trasę o długości ponad 7 tys. km i pobić rekord długości lotu bez międzylądowania.

15 lipca br. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wraz z ministrem obrony Litwy oraz ministrami spraw zagranicznych obu krajów, uczestniczył w obchodach 85. rocznicy lotu przez Atlantyk litewskich pilotów.

Po ponad 37 godzinach lotu Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa, doszło do tragedii. 17 lipca w nocy, w lesie w okolicy Kundham (obecnie Pszczelnik, koło Myśliborza) w ówczesnych Niemczech, doszło do katastrofy – samolot rozbił się, a obaj Litwini zginęli. Do celu zabrakło im 650 km. Nad ranem znaleziono szczątki samolotu i ciała lotników.