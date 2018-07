Ta śmierć jest olbrzymią stratą dla Wojska Polskiego

Jak zapewnił minister Błaszczak ani państwo polskie, ani Wojsko Polskie nie zapomni o swoim żołnierzu, pilocie, wspaniałym i ambitnym człowieku.

Decyzją ministra obrony narodowej pilot Krzysztof Sobański został pośmiertnie awansowany na stopień kapitana oraz odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

- Kilka słów nie wyczerpie tego, co mamy dziś w sercach, my członkowie lotniczej rodziny. (…) Twoje odejście jest ciosem dla nas wszystkich. Nasza obecność tu pokazuje, jaką jest to dla nas wszystkich tragedią. Odszedłeś bez słów pożegnania, jako oddany syn, brat, mąż i wspaniały ojciec. Zrobimy wszystko, żeby choć w małej części wypełnić pustkę, która po tobie została. (…) Zawsze byłeś przekonany o tym, że nikt nie żyje i nie umiera dla siebie. Choć nie do końca wiemy, czemu to się wydarzyło, to wierzymy, że tak jest. Twoje odejście jest dla nas wielką tragedią. Zawsze będziesz żył w naszych sercach i w naszej pamięci. Wierzymy, że będziesz nam towarzyszył w każdym locie – mówił podczas uroczystości pogrzebowych kolega tragicznie zmarłego pilota.

6 lipca 2018 roku o godzinie 1.57 w okolicach m. Pasłęk (woj. Warmińsko- Mazurskie), podczas lotów nocnych, rozbił się samolot MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Pilot zdołał się katapultować, jednak nie przeżył wypadku. Tragicznie zmarły pilot miał ponad 800 godzin wylatanych w powietrzu w tym ponad 600 godzin na MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe. Wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

Tekst: MON