Armia zyskała 323 nowych oficerów

– Szlify i honor oficerski to wielkie wyzwanie, któremu musicie sprostać. Od oficerów wymaga się najwięcej. Przed Wami są zarówno wspaniałe, jak i trudne chwile, w których poczujecie ciężar odpowiedzialności zadań wykonywanych w imieniu społeczeństwa i dla jego dobra – napisał w liście do nowo promowanych oficerów Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Posłanie szefa resortu obrony odczytał Łukasz Kudlicki,dyrektor Gabinetu Politycznego MON. Na wrocławskim placu Gołębim uroczystego aktu promowania 323 żołnierzy przez dotknięcie lewego ramienia piórem szabli dokonali najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego – dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Jarosław Mika, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Sławomir Wojciechowski oraz zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Adam Joks.

Podczas ceremonii tradycyjnie wyróżniono najlepszych studentów. Wśród słuchaczy pięcioletnich studiów magisterskich promowanych na stopnie oficerskie miano prymusa uzyskał sierż. pchor. Andrzej Wysoczański. Studia z drugą lokatą ukończył sierż. pchor. Jakub Wewior, a z trzecią – sierż. pchor. Aleksander Skworzec. Słuchacze ci zostali wyróżnieni pierścieniami pamiątkowymi uczelni oraz nagrodami rzeczowymi.

Wśród absolwentów sześciomiesięcznego studium oficerskiego najlepszymi wynikami w nauce mógł poszczycić się st. sierż. Andrzej Juraszek. On także otrzymał pamiątkowy pierścień oraz honorową białą broń. Niewiele gorsze oceny uzyskali plut. Arkadiusz Gruszka i chor. Artur Jucha.

Uroczystość była zwieńczeniem okresu wytężonego kształcenia i szkolenia wojskowego. W okolicznościowym wystąpieniu podkreślił ten fakt gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, profesor AWL, rektor-komendant Akademii. – Nasi absolwenci włożyli dużo pracy intelektualnej i wiele wysiłku fizycznego w swoją edukację. Wykazali się także dużą odpornością psychiczną i nabyli cech, które powinni posiadać charyzmatyczni dowódcy – zapewnił generał.

To, że nie było łatwo, przyznał prymus tegorocznej promocji, do niedawna sierżant podchorąży, a obecnie już podporucznik Andrzej Wysoczański. – Było wiele wyzwań, ale tym większa jest teraz satysfakcja – mówi oficer. Przyznaje, że najtrudniejszy był pierwszy rok w mundurze. – Wszystko dookoła było nowe. Powoli przyzwyczajaliśmy się jednak do realiów wojskowego życia, stawianych nam wymagań i metod kształcenia – wspomina. Ppor. Wysoczański dodał, że tuż po ceremonii udaje się na zasłużony miesięczny urlop. 13 sierpnia zgłosi się do 1 Brzeskiego Pułku Saperów, gdzie rozpocznie służbę jako dowódca plutonu wydobywania i oczyszczania wody. Jest pierwszą osobą w rodzinie, która związała się z wojskiem i ukończyła szkołę oficerską.

Podpułkownik Bartosz Sylwestrzak, dowódca batalionu, w którym pełnili ostatnio służbę absolwenci pięcioletnich studiów magisterskich, zapewnia, że jego niedawni podwładni są bardzo dobrze przygotowani do roli dowódców. – W czasie studiów uczestniczyli w wielu ćwiczeniach w kraju i za granicą. Są także laureatami wielu olimpiad i zawodów, w tym zagranicznych – mówi ppłk Sylwestrzak. Dowódca batalionu przyznał, że droga jego podwładnych do sukcesu nie była łatwa. O trudach wojskowego studiowania może świadczyć fakt, że z grupy, która rozpoczęła 5 lat temu naukę, około 15% nie dotarło do promocji.