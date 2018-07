Szkolenie Legii Akademickiej we Wrocławiu

– Wybór miejsca i wykonanie stanowiska ogniowego sposobem ręcznym to temat dzisiejszych zajęć – ogłasza na zbiórce st. chor. sztab. Radosław Grobelski, dowódca plutonu. Żołnierze już wiedzą, że mają przed sobą kilka trudnych godzin. Czeka ich atakowanie tyralierą, czołganie się i najtrudniejsze zadanie, czyli wykonanie w pozycji leżącej okopu, w którym będą się mogli schronić. Na dodatek zaczął padać rzęsisty deszcz. Przemoczone mundury nie ułatwiają zadania.

Żołnierze kompanii szkolnej pobierają broń, zakładają hełmy i stają na zbiórce. Padają komendy dowódców. Wszyscy w kolumnach ruszają na plac ćwiczeń. Tak we wrocławskim Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych rozpoczyna się kolejny dzień zajęć w Legii Akademickiej. Prawie dwustu studentów z całego kraju uczy się tu podstaw wojskowości.

Do Wrocławia przyjechali studenci z 59 uczelni, którzy chcą przejść przeszkolenie wojskowe. Dla nich MON przygotował pilotażowy program „Legia akademicka”.

Na placu ćwiczeń

Ponad dwustu ochotników zostało wcielonych 1 lipca do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. Przez trzy tygodnie będą uczyli się tu podstaw żołnierskiego rzemiosła. 21 lipca złożą przysięgę i otrzymają stopień szeregowego rezerwy. Wcześniej przeszli szkolenie teoretyczne.

Wykonanie okopu to jedno z wielu zadań, których muszą się nauczyć. Aby zrealizować przygotowany specjalnie dla nich program szkolenia, ćwiczą niemal 11 godzin dziennie. Uczą się budowy i zasad użycia broni, orientowania się w terenie, sposobów maskowania, zachowania taktycznego na potencjalnym polu walki. Poznają środki łączności i jak z nich korzystać. Ćwiczą metody ewakuacji rannych z pola walki oraz udzielania im pierwszej pomocy medycznej.

Film: Bogusław Politowski

– Plan ich zajęć jest wzorowany na programie szkolenia podstawowego, według którego szkolą się żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych – wyjaśnia mjr Robert Wątroba, komendant Ośrodka Szkolenia Podstawowego wrocławskiego Centrum. To, czego kandydaci do NSR uczą się podczas szkolenia podstawowego przez trzy miesiące, studenci z Legii Akademickiej muszą przyswoić w ciągu zaledwie trzech tygodni.

Nic dziwnego, że po pierwszym tygodniu z udziału w dalszym szkoleniu zrezygnowało prawie 20 osób. Jedni z powodu kontuzji, inni podawali względy rodzinne. Tylko nieliczni przyznawali, że zaskoczył ich stopień trudności zajęć.

Studenci: nie o pieniądze tu chodzi

MON zagwarantował ćwiczącym studentom wynagrodzenie. Za każdy dzień szkolenia ochotnik z Legii Akademickiej otrzymuje ponad 91 zł. Ci, którzy będą szkolili się w czasie obu części: podstawowej i podoficerskiej (łącznie 42 dni), otrzymają około 3 tys. zł.

Studenci zapewniają, że nie zgłaszają się do programu z powodu wynagrodzenia. – Gdyby chodziło mi o pieniądze, mogłabym w czasie wakacji zarobić je znacznie łatwiej, na przykład jako kelnerka w restauracji – mówi szer. Aleksandra Mocna, studentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wyjaśnia, że studiuje bezpieczeństwo narodowe i nie wyklucza, że w przyszłości będzie chciała zostać żołnierzem zawodowym. – Takie szkolenie i stopień podoficera rezerwy mogą mi w tym pomóc – dodaje.

Podobnego zdania jest szer. Łukasz Trojnar. – Szkolenie kandydackie do NSR trwa cztery miesiące. W czasie roku akademickiego nie mam więc możliwości, aby je odbyć – mówi student, przygotowując właśnie swoje stanowisko ogniowe. Dodaje, że chociaż studiuje pedagogikę w Krakowie, swoją przyszłość widzi w wojsku. – Takie mam plany, a szkolenie w ramach Legii Akademickiej to początek ich realizacji – zapewnia.

Po trzech godzinach pluton st. chor. sztab. Radosława Grobelskiego wraca do koszar. Zmęczeni, przemoczeni i umorusani żołnierze zdają broń. Mogą się umyć i przebrać w suche mundury. Na odpoczynek nie mają jednak czasu. Za chwilę rozpoczną się kolejne zajęcia, tym razem na pasie taktycznym.

W tym roku do udziału w praktycznym szkoleniu w ramach Legii Akademickiej zgłosiło się 3300 osób, w tym 1200 kobiet. Zajęcia odbywają się w ośmiu wojskowych centrach szkolenia na terenie całej Polski oraz w 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Ci, którzy po etapie podstawowym zdecydują się uczestniczyć w szkoleniu wojskowym przez kolejne 21 dni oraz zdadzą egzaminy końcowe, zostaną awansowani na pierwszy stopień podoficerski – kaprala rezerwy.