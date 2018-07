Inwestycje w Pionki

Około 300 mln zł chce zainwestować Polska Grupa Zbrojeniowa w unowocześnienie oddziału Meska w Pionkach. W byłym Zakładzie Produkcji Specjalnej powstaną nowe hale produkcyjne i magazyny, zostanie ulepszona infrastruktura drogowa i energetyczna oraz będą modernizowane instalacje do produkcji składników chemicznych niezbędnych do wytwarzania prochu.

Polska Grupa Zbrojeniowa ma już plan realizacji koniecznych inwestycji. I zapewnienie premiera Mateusza Morawieckiego, że zakład zostanie gruntownie zmodernizowany. – Zainwestujemy co najmniej 250–300 mln zł w linię do produkcji nitrocelulozy oraz innych czynników, co będzie ważnym ogniwem samodzielności i suwerenności naszego przemysłu obronnego – zadeklarował szef rządu podczas majowej wizyty w Pionkach.

Oddział Meska w Pionkach, bo tak dokładnie nazywa się firma, wywodzi się w prostej linii z założonej w 1922 roku (wówczas nie było miasta Pionki, lecz jedynie wieś o nazwie Zagożdżon) Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących (PWPiMK). Wytwórnia ta dzięki dużym inwestycjom państwowym stała się kluczową firmą z punktu widzenia polskiej obronności. Przed wybuchem II wojny światowej był to również największy w Europie zakład produkujący materiały wybuchowe. Pracowało w nim ponad 3,5 tys. osób. Obecnie Pionki są oddziałem terenowym firmy Mesko, należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zajmują się wytwarzaniem amunicji czołgowej oraz prochu do innych typów amunicji.