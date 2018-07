Pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrasta

Sojusz Północnoatlantycki potwierdził ten kierunek działań, który został nadany w Warszawie w 2016 r., a więc wzmocnienia zdolności obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nam zależy szczególnie na wschodniej flance NATO. Byliśmy wielokrotnie wymieniani w gronie liderów, którzy wydają 2% PKB na obronność – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podsumowując dwudniowy Szczyt NATO w Brukseli.

W dniach 11 – 12 lipca w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego odbył się Szczyt NATO z udziałem prezydentów, ministrów obrony oraz spraw zagranicznych.

Zwracając uwagę na jedne z najważniejszych postanowień Szczytu NATO szef MON powiedział, że na pewno należy do nich inicjatywa dotycząca gotowości sił, tzw. 4x30, do której Polska przystąpiła. To program, który będzie uruchamiany w momencie kiedy zaistnieje sytuacja kryzysowa. – Inicjatywa gotowości to proces. Tu nie chodzi o pochopne działania, ale takie które muszą być przemyślane i skoordynowane – mówił szef MON.