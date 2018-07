W Brukseli o Afganistanie i pieniądzach

– Myślę, że NATO nie robiło do tej pory tego, co powinno robić. Ale teraz się to zmieni – mówił amerykański prezydent podczas konferencji prasowej. – Prawdopodobnie mógłbym wycofać USA z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to nie jest konieczne – dodał. Z kolei sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg przekonywał, że istnienie Sojuszu jest korzystne nie tylko dla Europy, lecz także dla Stanów Zjednoczonych. – Jedyny jak dotąd przypadek odwołania się do artykułu o kolektywnej obronie nastąpił po terrorystycznym ataku z 11 września 2001 roku. W rezultacie setki tysięcy europejskich i kanadyjskich żołnierzy pojawiło się ramię w ramię z Amerykanami w Afganistanie. Tysiące zapłaciły za to najwyższą cenę – przypomniał. Były też konkretne wyliczenia. – Od czasu, kiedy prezydent Trump objął urząd, europejscy sojusznicy i Kanada swoje wydatki na obronność zwiększyli o 41 miliardów dolarów – mówił Stoltenberg. – Przesłanie prezydenta Trumpa zabrzmiało jasno i wyraźnie. Wszyscy członkowie zobowiązali się zwiększyć wydatki na wspólne bezpieczeństwo. Podnosimy poprzeczkę, jak nigdy dotąd – zapewnił sekretarz generalny Sojuszu. Wcześniej podkreślał, że w tym roku kwotę dwóch procent PKB przeznaczy na obronność osiem państw NATO.

– Mogę powiedzieć z pewną satysfakcją, że nas, Polski ta dyskusja w zasadzie dotyczyła w niewielkim stopniu, myśmy byli bardziej jej słuchaczem – mówił po spotkaniu prezydent Andrzej Duda. – Z tego względu, że pan prezydent Trump nawet w swoim wystąpieniu wymienił nas wśród tych, którzy realizują zobowiązania członkowskie – dodał zwierzchnik sił zbrojnych. Według niego jedność NATO w żaden sposób nie jest zagrożona.

Podczas dzisiejszych sesji przywódcy NATO potwierdzili, że sojusznicze wojska pozostaną w Afganistanie, i że kwoty przeznaczone na misję szkoleniową będą wzrastać aż do 2024 roku. – Będziemy pomagać afgańskiemu rządowi w rozwijaniu wojsk specjalnych i lotnictwa, by kontynuowali walkę z międzynarodowym terroryzmem – podkreślał Stoltenberg. Czwartek upłynął też pod znakiem spotkań z prezydentami Ukrainy i Gruzji. – Zgodziliśmy się dziś, by kontynuować prace nad przygotowaniem Gruzji do członkostwa w NATO. Doceniamy jej wkład w naszą misję w Afganistanie. Oczekujemy też dalszych postępów we wprowadzaniu reform na Ukrainie – zaznaczył Stoltenberg.

Wczoraj przywódcy NATO zgodzili się między innymi na wprowadzenie Inicjatywy Gotowości, zwanej 4x30. Zakłada ona, że Sojusz do 2020 roku będzie dysponował 30 batalionami zmechanizowanymi, 30 eskadrami lotnictwa i 30 okrętami, które w razie potrzeby będą gotowe do działania w ciągu co najwyżej 30 dni. – Polska będzie partycypowała w tej nowej inicjatywie. Poleciłem szefowi Sztabu Generalnego oraz dowódcy generalnemu, by rozpoczęli związane z tym prace – informuje Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Inne ustalenia brukselskiego szczytu mówią o utworzeniu nowych dowództw, co ma wpłynąć na zwiększenie mobilności sojuszniczych wojsk, a także o zainicjowaniu misji szkoleniowej w Iraku.

Dla polskich polityków obecność w Brukseli stała się też okazją do wielu spotkań dwustronnych. Prezydent Duda rozmawiał między innymi z Donaldem Trumpem na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce czy współpracy jednostek wojskowych z obydwu krajów. Z kolei szef MON-u spotkał się z sekretarzem stanu USA Jamesem Mattisem, dowódcą połączonych sił NATO w Europie gen. Curtisem M. Scaparottim, a także ministrami obrony Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii i Hiszpanii. – W trakcie rozmów podkreślaliśmy nasze zaangażowanie i dobre relacje pomiędzy Polską a USA. Rozmawialiśmy o tym, by były one jeszcze głębsze, a zdolności obronne Polski większe – relacjonował minister Błaszczak.