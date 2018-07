Powitanie kuwejckiego kontyngentu

Wasza służba przyczyniła się nie tylko do pokonania groźnego wroga, jakim było tak zwane Państwo Islamskie, ale również do znacznej poprawy bezpieczeństwa w ciągle niestabilnym regionie – mówił płk Tomasz Jatczak, dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. W czwartek w Łasku uroczyście powitano lotników, którzy wrócili z misji w Kuwejcie.

Słowa do swoich żołnierzy skierował także dowódca IV zmiany PKW OIR w Kuwejcie, ppłk. pil. Przemysław Struj. To on 16 czerwca wykonał ostatni lot w ramach misji. – Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie współpracować z koalicją wszędzie, o każdej porze dnia i nocy oraz w każdych warunkach. Ze strony sojuszników niejednokrotnie otrzymywaliśmy pochwały za dostarczony przez nas materiał i to jest wasza zasługa – mówił ppłk Struj.

Od czerwca 2016 roku zadaniem polskich pilotów, analityków oraz logistyków było realizowanie misji rozpoznawczych nad terytorium Iraku. Zdjęcia wykonane za pomocą specjalistycznych zasobników DB-110 oraz Sniper XR były opracowywane przez polskich analityków, a następnie wykorzystywane do planowania działań międzynarodowej koalicji. Polacy brali udział w najważniejszych operacjach prowadzonych w Iraku, m.in. podczas walk o Mosul. Była to pierwsza misja bojowa polskich pilotów po II wojnie światowej. W czasie jej trwania lotnicy spędzili w powietrzu blisko 3800 godzin.

Na IV, ostatniej zmianie PKW służyło 132 żołnierzy, którzy dysponowali czterema samolotami wielozadaniowymi F-16. Trzon tych sił wydzielono z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.