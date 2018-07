ORP Wodnik w Turku

Obchody odbyły się 8 i 9 lipca w bazie morskiej w Turku. We wtorek, 11 lipca, w godzinach wieczornych jednostka powróciła do macierzystego portu w Gdyni. Załogę okrętu powitała delegacja Sztabu Flotylli i Dywizjonu Okrętów Wsparcia na czele z dowódcą 3. Flotylli Okrętów kmdr Mirosławem Jurkowlańcem.

W ramach wizyty w morskim rodzaju Sił Zbrojnych Finlandii, jednostka nosząca biało-czerwoną banderę została udostępniona do zwiedzania. Pokład ORP Wodnik w tym czasie odwiedziło blisko 2 tysiące osób. Udział polskiego okrętu w święcie sił morskich Finlandii oraz jego pobyt w Turku (8 – 9 lipca) ma charakter rewizyty po wizycie fińskiego kutra rakietowego FNS Hanko w Gdyni w ramach obchodów 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej RP.

Okręt szkolny ORP Wodnik to „weteran” operacji „Pustynna Burza” (brał udział jako okręt-szpital w działaniach w Zatoce Perskiej w pierwszej połowie 1991 roku). Podczas ponad czterech dekad służby pod biało-czerwoną banderą ORP Wodnik uczestniczył w procesie szkolenia ponad 3 tysięcy przyszłych oficerów Marynarki Wojennej. Na okręcie prowadzone są praktyki kandydackie (na pierwszym roku Akademii Marynarki Wojennej), praktyki nawigacyjno – szkoleniowe (po drugim roku studiów) oraz praktyki podoficerskie, w czasie których studenci zapoznają się z warunkami służby na okrętach Marynarki Wojennej.

Praktykanci uczestniczą w procesie dowodzenia zasobami ludzkimi, szkolenia techniczno–specjalistycznego, użycia uzbrojenia i długotrwałego obsługiwania mechanizmów. Wraz z etatową załogą poznają odwiedzane porty. Zapoznają się też ze środkami ratunkowymi, zasadami postępowania w warunkach zagrożenia życia na morzu. Poznają tradycje Marynarki Wojennej, jej dorobek. Mają możliwość praktycznego zastosowania „Regulaminu służby na okrętach MW RP”, „Ceremoniału morskiego” oraz „Metodyki szkolenia bojowego”. Uczestniczą w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych godnie reprezentując biało-czerwona banderę na morzach i oceanach świata.

W 1990 roku wskutek decyzji o włączeniu ORP Wodnik do polskiego kontyngentu wojskowego w Zatoce Perskiej, okręt zmodernizowano tak, aby mógł pełnić funkcję jednostki sanitarno-ewakuacyjnej. Wiązało się to z demontażem uzbrojenia oraz doposażeniem okrętu w lądowisko dla śmigłowców. Okręt został pomalowany na biało i oznaczony znakami Czerwonego Krzyża. Wyjście okrętu do rejonu działań nastąpiło 29 grudnia 1990 roku. Do Gdyni okręt powrócił 20 maja 1991 roku. W uznaniu zasług załogi król Arabii Saudyjskiej, dekretem nr 5127 z 24 września 1991 roku, nadał członkom załogi medal „Za wyzwolenie Kuwejtu”. 24 października 1995 roku Dowódca MW admirał Romuald WAGA wyróżnił ORP Wodnik medalem „Za zasługi dla MW RP”. Matką Chrzestną okrętu jest pani Maria Glińska - żona byłego Komendanta Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (obecnie Akademia MW). Okrętem wchodzącym w skład Dywizjonu Okrętów Wsparcia dowodzi kmdr por. Paweł Ogórek.

Tekst: kmdr ppor. Radosław Pioch