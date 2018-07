Żołnierze „Legii Akademickiej” szkolą się w zegrzyńskim Centrum

Komendantem Ośrodka Szkolenie Podstawowego jest mjr Marek Liszewski, który mówi że: ”Szkolenie w ramach programu „Legii Akademickiej” jest nadzwyczaj intensywne. Studenci w tygodniu od poniedziałku do piątku mają dziennie po 11 godzin lekcyjnych, a w soboty – 6 godzin. Realnie przekłada się to na to, że ich czas wypełniony jest od pobudki do capstrzyku. Należy zaznaczyć, że na realizację całego programu modułu podstawowego, podobnie jak i modułu podoficerskiego jest 20 dni. Wymaga to od żołnierzy niemałego wysiłku, zważywszy że 90 % zajęć to szkolenie praktyczne. Do czasu szkolenia należy doliczyć także czas poświęcany na obsługę broni i sprzętu oraz treningów przygotowujących do złożenia przysięgi wojskowej. Niestety część tych ochotników nie podołała trudom żołnierskiego życia i zakończyli swoją przygodę z wojskiem przed zakończeniem szkolenia”.

Szkolenie części praktycznej modułu podstawowego rozpoczęło się 1 lipca, a zakończy 22 lipca 2018 roku. W sobotę, 21 lipca br. ochotnicy w obecności najbliższych i przyjaciół złożą przysięgę na sztandar zegrzyńskiego CSŁiI.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran