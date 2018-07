„Kościuszko” na oceanie

„Dynamic Mongoose 2018” – taki kryptonim miały ćwiczenia NATO przeprowadzone u wybrzeży Lofotów. Jednostki Sojuszu wspomagane przez samoloty poszukiwały okrętów podwodnych i je zwalczały. W manewrach na Oceanie Atlantyckim wzięły udział fregata ORP „Gen. T. Kościuszko” i zbiornikowiec ORP „Bałtyk”.

– Przyszło nam działać na bardzo trudnym akwenie – przyznaje kmdr por. Maciej Matuszewski, dowódca ORP „Gen. T. Kościuszko”. Tegoroczna edycja manewrów „Dynamic Mongoose” została zorganizowana w pobliżu Lofotów na północnym Atlantyku. – Pogoda tam potrafi się zmieniać bardzo szybko. Wystarczy chwila, by okręt zmagał się z falami wysokimi na osiem metrów. Dlatego operując w tamtym rejonie, trzeba mieć bardzo dobry serwis meteorologiczny – podkreśla kmdr por. Matuszewski. Ale to nie jest jedyny problem. – W tej części oceanu panują specyficzne warunki hydrologiczne. Bardzo trudno odszukać tam okręt podwodny – zaznacza oficer. Tymczasem to właśnie zwalczanie ich było podstawowym zadaniem, z którym mierzyły się załogi fregat.

W ćwiczeniach wzięło udział sześć jednostek tej klasy. Poza ORP „Kościuszko” były to: duński okręt HDMS „Niels Juel”, hiszpański ESPS „Alvaro de Bazan”, turecki TCG „Gediz”, a także dwie fregaty z Holandii – HNLMS „Van Speijk” oraz HNLMS „Van Amstel”. Wspomagały je polski zbiornikowiec ORP „Bałtyk”, trzy samoloty: dwa P-3C Orion z Norwegii i Niemiec oraz P-8A Poseidon VP-10 ze Stanów Zjednoczonych. Naprzeciw tych sił stanęły dwa okręty podwodne z Norwegii. To, jak zgodnie przyznają marynarze, przeciwnik niezwykle wymagający. – Autonomiczność i nieograniczona dzielność morska sprawiają, że mogą wykonywać zadania z dala od macierzystych baz. A pojedynczy okręt podwodny potrafi skutecznie sparaliżować funkcjonowanie dużego portu lub zaangażować do działań znaczne siły okrętowe i lotnicze – przypomina kmdr ppor. Radosław Pioch z 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. W historii podobnych przykładów było wiele. Wystarczy wspomnieć wojnę o Falklandy z początku lat 80. ubiegłego wieku, kiedy to dwa argentyńskie okręty podwodne ARA „San Luis” i ARA „Santa Fe” dłuższy czas absorbowały blisko 20 brytyjskich jednostek nawodnych i podwodnych oraz 25 śmigłowców.