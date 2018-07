„Walka czołgów” – kolejne starcie

Ale to nie wszystko. Podczas „Walki czołgów” każdy będzie miał także okazję zapoznać się ze sprzętem, którym dysponuje 15 Brygada Zmechanizowana, a także Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Żołnierze zaprezentują m.in. jak rozkłada się most BLG, opowiedzą, do czego służy amfibia PTS i wytłumaczą zasady działania dział przeciwlotniczych ZU-23. Do Orzysza przyjedzie także czołg Leopard z 1 Brygady Pancernej z Wesołej. Natomiast żołnierze US Army przywiozą na poligon kołowe wozy opancerzone Stryker, Brytyjczycy – pojazdy rozpoznawcze Szakal, Rumuni – działa przeciwlotnicze Oerlikon, a Chorwaci wyrzutnie rakiet Volcano.

Przeciwnik atakuje! Na poligon wyjeżdżają czołgi PT-91, bojowe wozy piechoty, a także samobieżne moździerze Rak. Ich działania wspierają śmigłowce. Czy wojsku uda się zatrzymać napastnika? To scenariusz kluczowego elementu programu „Walka czołgów” – militarnej imprezy, która już 14 lipca odbędzie się w Orzyszu. Wówczas na pas taktyczny „Wierzbiny”, należący do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, wyjedzie ponad 30 wojskowych kolosów. Każdy, kto przyjedzie na imprezę, będzie mógł zobaczyć je w akcji.

Dziesiątki wojskowych pojazdów w akcji, śmigłowce, wystawa sprzętu wojskowego, a także pokaz wyszkolenia kawalerii – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów „Walki czołgów”, wyjątkowego wydarzenia, które już w sobotę odbędzie się w Orzyszu. – Zapraszamy serdecznie, to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć wojskowe kolosy w akcji – zachęcają.

Pamięć o tradycji

Organizatorzy chcieli także uhonorować przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego na orzyskim poligonie zaprezentują się także... szwoleżerowie. – Podczas walki czołgów będzie można zobaczyć w akcji między innymi szarże w wykonaniu 50 kawalerzystów, a także pokaz musztry konnej, władania lancą czy szablą – mówi Beata Szymankiewicz, dyrektor Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, które jest organizatorem wydarzenia. – Na poligon przyjedzie także dwadzieścia historycznych pojazdów z Muzeum Sprzętu Wojskowego z Mrągowa, wśród nich będą czołgi T-54 czy T-55. Większość z nich jest sprawna, więc chętni będą mieli okazję skorzystać z przejażdżki – dodaje.

Ale to nie wszystko. Podczas „Walki czołgów” odbędzie się także „Tank Crash”, czyli pokaz rozjeżdżania samochodów osobowych przez czołgi.

Szczegółowy program imprezy:

10.00–13.00 Przegląd kawalerii polskiej – pokaz wyszkolenia i jazdy konnej w wykonaniu organizacji kultywujących tradycje ułańskie

13.00 Szarża kawaleryjska

13.30–16.30 Dynamiczna prezentacja współczesnego sprzętu wojskowego

17.00–17.30 Walka czołgów – dynamiczna inscenizacja współczesnego pola walki

18.30 Tank Crash – pokaz rozjeżdżania samochodów osobowych przez czołg

Oprócz tego przez cały dzień będą funkcjonowały miasteczko rekreacyjne dla dzieci, stoiska promocyjne jednostek wojskowych czy punkty cateringowe. Każdy będzie mógł także otrzymać egzemplarz „Polski Zbrojnej” i „Przeglądu Sił Zbrojnych”. Wystarczy, że podczas imprezy odwiedzi namiot 15 Brygady Zmechanizowanej. – „Walka czołgów” to impreza, na której każdy znajdzie coś dla siebie – mówi organizatorka. – Zachęcamy całe rodziny, aby tego dnia przyjechały do Orzysza – dodaje.

Logistyka przede wszystkim

Poprzednia, a zarazem pierwsza edycja wydarzenia przyciągnęła tłumy. Wówczas, aby zobaczyć pancerne starcie, przyjechało do Orzysza prawie 20 tys. osób. Taki natłok aut spowodował spore utrudnienia na drodze, jednak jak zapewnia organizator, w tym roku dołożono wszelkich starań, aby taka sytuacja się nie powtórzyła. – Każdej drodze prowadzącej do Orzysza przypisaliśmy konkretny parking, by trasy przejazdów się nie krzyżowały, jak wcześniej, kiedy wszyscy kierowali się w to samo miejsce – mówi Szymankiewicz. – Aby ułatwić osobom odwiedzającym imprezę dotarcie na właściwe miejsce postojowe, przygotowaliśmy także specjalną aplikację na telefony komórkowe. Dzięki temu ktoś jadący do nas z Pisza, będzie od razu kierowany na przypisany tej konkretnej drodze parking, tak samo będzie w przypadku docierających z Giżycka czy Ełku – podkreśla. Jak zapewnia Szymankiewicz, ruch na okolicznych drogach będzie przez cały czas monitorowany i gdyby któryś z placów postojowych się zapełnił, zostaną uruchomione parkingi rezerwowe. Organizatorka zachęca także, aby każdy, kto będzie jechał na „Walkę czołgów”, włożył za szybę swojego auta białą kartkę formatu A4 – ma to ułatwić służbom kierowanie ruchem.

Impreza potrwa do godziny 20. Wstęp wolny.

Organizatorem „Walki czołgów” jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Wydarzenie patronatem honorowym objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „Polska Zbrojna” jest jego partnerem medialnym.