Spadochroniarze skakali po medale

Do ostatniej kolejki ważyło się, kto zdobędzie medale w rywalizacji na spadochronach klasycznych. – Organizatorom udało się przeprowadzić osiem kolejek skoków. Przed ostatnią z wynikiem 17 cm prowadził Błażewicz. Nie był on jednak pewny zwycięstwa i w ostatniej serii skoków nie mógł sobie pozwolić na większy błąd – mówi płk rez. Krzysztof Szopiński, prezes Komisji Spadochronowej Aeroklubu Polskiego.

REKLAMA

W klasyfikacji drużynowej w skokach na celność lądowania na spadochronach klasycznych tytuł mistrzowski wywalczyła reprezentacja Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w Poznaniu. Gospodarze mistrzostw triumfowali z wynikiem 119 cm. Drugie miejsce, w debiucie w wojskowym czempionacie, wywalczyła drużyna z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (wynik: 263 cm), a trzecie – spadochroniarze z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Dęblina (688).

W rywalizacji na spadochronach taktycznych najlepiej spisał się st. chor. Wiktor Dziaduszek z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego (uzyskał wynik 5340 cm). Drugie miejsce zajął kpt. Paweł Ćwikła z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic (6284), a trzecie plut. Wojciech Szumiło z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego (6308). W klasyfikacji drużynowej na spadochronach taktycznych triumfowały dwie drużyny z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Ta pierwsza uzyskała wynik 38 367 cm, a ta druga 39 569 cm. Natomiast na trzeciej pozycji, z wynikiem 40 801 cm, uplasowała się ekipa z 6 Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.

W ocenie płk. rez. Krzysztofa Szopińskiego, mistrzostwa w Kobylnicy były perfekcyjnie zorganizowane. – Najlepsza organizacja nic nie pomoże, jeśli nie ma dobrej pogody. W cztery dni spadochroniarze oddali ponad 460 skoków. To bardzo dużo i możliwe było do zrealizowania dzięki znakomitej współpracy z załogami śmigłowców – mówi mjr Monika Bekhit, zastępca komendanta OSWRiS w Poznaniu. Mistrzostwa obsługiwały dwa śmigłowce z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. – Brawa za znakomitą pracę należą się członkom załóg: kpt. Rafałowi Sosnowskiemu, por. Łukaszowi Zaniowi, por. Jakubowi Gołębiowskiemu, por. Łukaszowi Majowi, ppor. Piotrowi Jaguścikowi, sierż. Robertowi Majewskiemu i plut. Adrianowi Ciozdzie – podkreśla mjr Bekhit.

Zawody w Kobylnicy były jednym z ostatnich sprawdzianów przed 42. Wojskowymi Mistrzostwami Świata, które w sierpniu odbędą się na Węgrzech. – Forma zawodników, którzy będą nas reprezentować na światowym czempionacie, jest coraz wyższa. Nasi spadochroniarze coraz lepiej sobie radzą z utrzymaniem kondycji psychicznej do ostatniej kolejki. Mam nadzieję, że potwierdzą to na Węgrzech. Stać ich na miejsce w czołowej piątce w klasyfikacji drużynowej w skokach na celność lądowania – twierdzi mjr Monika Bekhit. Do mistrzostw nasza reprezentacja przygotowywać się będzie na dwutygodniowym zgrupowaniu we włoskim Belluno. – Zamierzamy tam oddać po osiem skoków dziennie. Treningi zakończymy startem w zawodach Pucharu Świata – dodaje zastępca komendanta OSWRiS w Poznaniu.