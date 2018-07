Szkoła Orląt będzie Akademią

Od 1 października Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ma stać się Lotniczą Akademią Wojskową. Odpowiedni projekt przepisów w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. – To zasługa wszystkich ludzi, którzy przez niemal 100 lat funkcjonowania uczelni budowali jej historię i potencjał. Dla nas oznacza to większa odpowiedzialność, ale też większy prestiż i możliwości – mówi gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, rektor-komendant Szkoły Orląt.



Starania Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych o przekształcenie uczelni w Akademię trwają od kilku lat. Aby stało się to możliwe, placówka musiała spełnić wymogi określone w ustawie o szkolnictwie wyższym. Chodzi o posiadanie przez nią uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora przynajmniej na dwóch wydziałach. – Te wymogi już spełniliśmy. Dostosowaliśmy strukturę senatu, stworzyliśmy procedury dotyczące doktoryzowania, do nowych zadań przygotowana została kadra dydaktyczna uczelni. De facto więc funkcjonujemy jako uczelnia akademicka, choć brakuje nam tej przysłowiowej kropki nad „i”, czyli nowej nazwy – mówi gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, rektor-komendant WSOSP.

Ta wymaga jednak zmian w przepisach. Odpowiedni projekt rozporządzenia powstał już w MON. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Szkoła Orląt od 1 października stanie się Lotniczą Akademią Wojskową (LAW).