Terytorialsi wzmacniają siłę obronną Polski

Jestem przekonany, że z honorem sprostacie wszystkim niełatwym wyzwaniom, do czego w najwyższym stopniu zobowiązuje żołnierska przysięga – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście do żołnierzy, którzy dziś złożyli przysięgę wojskową i wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej.

W niedzielę 120 ochotników, w Sokółce i w Bielsku Podlaskim, wypowiedziało słowa przysięgi wojskowej i tym samym złożyło zobowiązanie wobec Ojczyzny. W Sokółce byli to żołnierze z 11 batalionu lekkiej piechoty oraz 12 batalionu lekkiej piechoty z Suwałk, natomiast w Bielsku Podlaskim z 14 batalionu lekkiej piechoty oraz 13 batalionu lekkiej piechoty z Łomży. Podczas uroczystości ministra obrony narodowej reprezentował Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON.



Przysięgi wojskowe w Sokółce i Bielsku Podlaskim były ostatnim etapem szkolenia podstawowego, które w brygadzie rozpoczęło się 23 czerwca br. Przyszli żołnierze lekkiej piechoty uczyli się podstaw m.in. taktyki, strzelania, topografii, łączności czy udzielania pierwszej pomocy. Po ostatnim naborze liczba podlaskich Terytorialsów wzrosła do blisko 2 000 żołnierzy.

- Żołnierze, to dopiero początek Waszej drogi wojskowej. Przed Wami kolejne wymagające etapy służby Mogę Was zapewnić, że nie będzie łatwo, na pewno będą to wymagające szkolenia, ale bardzo ciekawe. Będziecie mieli możliwość posługiwania się jednym z najwcześniejszych rodzajów uzbrojenia – powiedział w trakcie uroczystości zastępca dowódcy WOT płk Artur Dębczak.



Przysięgi były także okazją do zaprezentowania sprzętu WOT oraz poziomu wyszkolenia suwalskich Terytorialsów, którzy wykonali pokaz walki wręcz. W uroczystościach brali udział przedstawiciele instytucji współpracujących z 1PBOT m.in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.