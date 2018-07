Społeczność lokalna pod parasolem WOT

Dla dowódcy WOT gen. bryg. Wiesława Kukuły niezwykle ważna dla efektywnego działania na rzecz lokalnych społeczności jest pełna integracja z układem pozamilitarnym. – Był to jeden z głównych powodów uruchomienia naszego nowego projektu „PARASOL”, czyli cyklu warsztatów, które przygotują przedstawicieli województw, powiatów i gmin oraz służb, inspekcji i straży do efektywnego wykorzystania potencjału WOT-u w procesie zarządzania kryzysowego – tak o projekcie „PARASOL” mówił gen. Kukuła w marcu br. podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej komisji obrony narodowej.

REKLAMA

Spotkanie w Rzeszowie było oficjalnym rozpoczęciem projektu WOT który ma skrócić czas użycia żołnierzy WOT oraz usprawnić niesienie pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach klęsk żywiołowych czy katastrof.

Tego typu spotkania są najlepszym sposobem na budowanie wzajemnego zaufania i świadomości, są też platformą wymiany doświadczeń i najlepszym sposobem wyartykułowania rzeczywistych potrzeb samorządów i lokalnej społeczności w zakresie wsparcia wojska w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof.

Podsumowując warsztaty Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa, Pan Piotr Jarosz powiedział, że takie spotkania są ważnym krokiem w budowaniu bezpośrednich relacji pomiędzy samorządowcami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe, a dowódcami struktur WOT w miastach, gminach czy powiatach.

– Myślę, że 3. Podkarpacka Brygada OT powinna być jak najszybciej dołączona do systemu powiadamiania ze względu na terytorialność oraz posiadane możliwości osobowe i sprzętowe. Cieszymy się, że otrzymaliśmy możliwość spotkania i przedyskutowania wielu ciekawych rozwiązań na rzecz niesienia pomocy społeczeństwu – powiedział Piotr Jarosz.

Kolejne tego typu warsztaty odbędą się w trzecim kwartale tego roku na Lubelszczyźnie oraz w ostatnim kwartale na Podlasiu.

*****

W ramach usprawnienia zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia.

Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Drugim rozwiązaniem jest powołanie Zespołów Wsparcia Odbudowy. Ich zadaniem będzie monitoring sytuacji i ocena możliwości wsparcia w usuwaniu skutków kataklizmów.

– To rozwiązanie wypełni niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia pojawi się zespół WOT-u, który będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętych skutkami kryzysu. Takie zespoły powstają już w pierwszych brygadach OT – powiedział gen. bryg. Kukuła.

Tekst: ppłk Marek Pietrzak/rzecznik prasowy Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej