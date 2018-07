„Sophia”: druga zmiana po certyfikacji

Prawie stu żołnierzy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Sophia” pomyślnie przeszło certyfikację zorganizowaną przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Oznacza to, że są gotowi na misję, której celem jest ograniczenie nielegalnej migracji do Europy. Na Sycylię wyjadą w połowie sierpnia.

Samolot Bryza wystartował z lotniska w Siemirowicach i skierował się nad Zatokę Gdańską. Jego załoga wiedziała, że nieco wcześniej port w Gdyni opuścił jeden z holowników należących do 3 Flotylli Okrętów. Lotnicy musieli go namierzyć, przeprowadzić rozpoznanie, obfotografować. Na tym jednak nie koniec. – W tym samym czasie na morzu znajdował się również jeden z jachtów marynarki wojennej. I to już dla załogi było zaskoczeniem – przyznaje pilot kmdr por. Mariusz Konopka, dowódca II zmiany PKW EU „Sophia”. Organizatorom certyfikacji zależało, by lotnicy znaleźli się w sytuacji zbliżonej do tych, z którymi mogą mieć do czynienia nad Morzem Śródziemnym. A jacht do pewnego stopnia przypomina jednostki, na których z Afryki do Europy usiłują przedostawać się nielegalni imigranci. Załoga Bryzy powtórzyła procedurę zastosowaną w przypadku holownika. – Musiała też odnotować obecność innych jednostek przebywających na Zatoce Gdańskiej. Tego dnia na akwenie panował spory ruch. Wystarczy wspomnieć, że port w Gdyni opuszczała akurat chińska fregata FFG „Binzhou”, która wcześniej wzięła udział w paradzie morskiej z okazji 100-lecia naszej marynarki – wspomina kmdr por. Konopka. Zebrane podczas lotu informacje trafiły do zespołu rozpoznania, który poddał je szczegółowej analizie.

Ostatecznie certyfikacja zakończyła się pomyślnie. A to oznacza, że żołnierze są gotowi do wyjazdu na misję. – Tak naprawdę przygotowywaliśmy się do niej od chwili certyfikowania pierwszej zmiany – tłumaczy kmdr por. Sebastian Rak, pilot Bryzy. – Wymagało to od nas na przykład odbycia kursów SERE na poziomie C – dodaje. Podczas tych zajęć żołnierze uczą się, jak przetrwać po zestrzeleniu czy rozbiciu się nad terytorium wroga. – Zwykle jadący na misję przechodzą tego typu szkolenie na poziomie B. Jednak decydujący o tym specjaliści uznali, że lotnicy są bardziej narażeni na to, że nagle znajdą się w warunkach izolacji – zaznacza kmdr por. Rak. O szczegółach kursu mówić nie może. – Dla mnie było to jednak najtrudniejsze i najbardziej wyczerpujące szkolenie, z jakim miałem do czynienia. Zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym – przyznaje.