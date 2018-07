Lipcowa „Polska Zbrojna”. Kup już dzisiaj!

Najnowszy numer „Polski Zbrojnej” otwiera wywiad z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. Szef resortu obrony mówi o założeniach reformy systemu dowodzenia armią, o perspektywach sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi oraz o modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Zajrzyj na nasze łamy! „Polska Zbrojna” – miesięcznik nie tylko dla żołnierzy.

W najnowszym numerze m.in.:

- minister Mariusz Błaszczak o pracach nad systemem kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;

- wszystko o obecności wojsk sojuszniczych w Polsce;

- amerykańscy żołnierze o tym, jak odbierają Polskę;

- „Saber Strike ’18” i „Baltops ’18” – nasze reportaże z sojuszniczych ćwiczeń;

- Grzegorz Kostrzewa-Zorbas o polityce nagłych zwrotów;

- obserwatorzy ONZ na wojnie;

- rozmowa z płk. Włodzimierzem Cieszkowskim, jednym z ostatnich żyjących weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Ponadto dla żołnierzy sojuszniczych armii stacjonujących w Polsce przetłumaczyliśmy na język angielski kilka najciekawszych artykułów z lipcowego wydania. Możecie je przeczytać tutaj.

For the soldiers of allied armies now stationing in Poland, we translated the most interesting articles of Polska Zbrojna's July edition into English. You can read them here.

