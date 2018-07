Generał Andrzejczak przejął obowiązki szefa Sztabu Generalnego WP

Od nowego szefa SG WP oczekuję zaangażowania i ciężkiej pracy zmierzającej do rozbudowy armii, wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt oraz jeszcze mocniejszego zacieśnienia relacji w ramach NATO – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości przejęcia przez generała Rajmunda Andrzejczaka obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

– Generał broni Rajmund Andrzejczak to oficer wyróżniający się w Wojsku Polskim, dowódca o dużym doświadczeniu, ze świetnym kontaktem z podwładnymi, odważny i niebojący się wyzwań – mówił minister Mariusz Błaszczak w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego podczas uroczystości przekazania obowiązków nowemu szefowi tej instytucji. Został nim – zgodnie z decyzją prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych Andrzeja Dudy, na wniosek ministra obrony – generał Andrzejczak. Wcześniej w Pałacu Prezydenckim generał odebrał z rąk prezydenta akt mianowania na stanowisko szefa SG WP, a także nominację na stopień generała broni. Zastąpił na stanowisku szefa SG WP generała Leszka Surawskiego, któremu prezydent wręczył dziś akt odwołania ze stanowiska.

Podczas uroczystości w siedzibie SG WP minister zaznaczył, że ma nadzieję przeprowadzić z generałem Andrzejczakiem konieczne zmiany w wojsku – rozbudowę armii, wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt oraz jeszcze mocniejsze zacieśnienie relacji w ramach NATO. Szef MON przypomniał też, że resort obrony wspólnie z prezydentem Dudą przygotował projekt ustawy, który zmienia obecny system kierowania i dowodzenia w Wojsku Polskim.

– Zmiana wynika z powszechnych negatywnych ocen dotychczasowego systemu, który został wprowadzony w 2014 roku – mówił min. Błaszczak. Zgodnie z przygotowanym w MON pierwszym etapem reformy systemu dowodzenia szef SGWP, podlegający bezpośrednio ministrowi obrony, będzie dowodził całymi siłami zbrojnymi. Stanie się też łącznikiem między politycznym i operacyjnym szczeblem dowodzenia. Będą mu bezpośrednio podlegać m.in. dowódca generalny i dowódca operacyjny.

Jak dodał minister, od nowego szefa SG WP oczekuje zaangażowania w służbie, ciężkiej i efektywnej pracy wprowadzającej cele sił zbrojnych w życie. Jednocześnie Błaszczak podziękował za służbę ustępującemu ze stanowiska generałowi Surawskiemu, który podjął decyzję o zakończeniu kariery wojskowej.

– Sztab Generalny WP to miejsce, z którego najlepiej widać całe siły zbrojne – stwierdził w swoim przemówieniu generał Andrzejczak. Jak mówił, wśród tych wyzwań jest „strategiczne dziś”, czyli budowanie zdolności armii do podjęcia działań zgodnie z jej przeznaczeniem; „strategiczne jutro”, czyli potrzebna praca konieczna do zmiany systemu kierowania i dowodzenia oraz innych zmian niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania wojska; a także „strategiczne pojutrze”, związane ze zrozumieniem przyszłych zagrożeń. – Nie możemy również zapomnieć o przeszłości i ogromnym wysiłku włożonym sto lat temu w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości – podkreślił nowy szef SG WP.

Odchodzący ze Sztabu Generalnego generał Surawski zaznaczył natomiast, że naturalnym zapleczem intelektualnym, planistycznym i koncepcyjnym wszystkich procesów zachodzących w armii jest i pozostanie SG WP. Dlatego instytucja ta potrzebuje dojrzałego, skutecznego i cieszącego się zaufaniem przywództwa. Jestem przekonany, że generał Andrzejczak będzie skutecznie kontynuował wysiłki na rzecz budowy nowoczesnych sił zbrojnych i twórczo rozwijał ich potencjał – mówił ustępujący szef Sztabu Generalnego.

Generał wspomniał też o wyzwaniach, którymi zajmował się jako szef SG WP, dotyczących m.in.: sformowania założeń systemu kierowania siłami zbrojnymi, określenia kształtu modernizacji armii, rozwijania nowych zdolności sił zbrojnych oraz uczestniczenia we wzmocnieniu wschodniej flanki NATO.

Generał broni Rajmund Andrzejczak przed objęciem funkcji szefa SG WP służył na wielu stanowiskach dowódczych i sztabowych, m.in. był zastępcą szefa Oddziału Operacyjnego G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych, dwukrotnie dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie, dowodził także 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu, a dwa lata temu został dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Generał Leszek Surawski pełnił obowiązki szefa SG WP od 31 stycznia 2017 roku. Wcześniej był m.in. dowódcą 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu oraz inspektorem wojsk lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.