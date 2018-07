Czarna Dywizja najlepsza na spartakiadzie

Uniwersalny sportowiec

Najwięcej medali na spartakiadzie wywalczył ppor. Marcin Kołoszuk z Czarnej Dywizji. Oficer 4 Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska za sukcesy odniesione w 2017 roku został wyróżniony w plebiscycie sportowym portalu polska-zbrojna.pl tytułem Mistrz Sportu Powszechnego. Na najważniejszej w tym roku imprezie sportowej w Wojsku Polskim zdobył pięć medali, w tym cztery złote. Wywalczył trzy złote krążki w swojej ulubionej dyscyplinie – w pokonywaniu toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej. Był najlepszy w rywalizacji indywidualnej i zespołowej oraz w klasyfikacji łącznej (wliczały się do niej wyniki biegu indywidualnego i zespołowego). Multimedalista zdobył również dwa medale w biegu patrolowym – był drugi w biegu drużynowym, a wraz z kolegami pierwszy w klasyfikacji łącznej. Co ciekawe, w biegu patrolowym debiutował w mistrzostwach Wojska Polskiego.

– To były udane dla mnie zawody, chociaż nie do końca zrealizowałem mój plan. Chciałem bowiem wygrać jeszcze w patrolu. Jednak trochę pokrzyżowało mi plany to, że dzień po biegu patrolowym miałem rywalizować na torze przeszkód w OSF – mówi por. Marcin Kołoszuk. Oficer debiutujący w patrolu w rywalizacji indywidualnej zajął ósme miejsce. Z tej lokaty byli bardzo zadowoleni jego przełożeni. – Marcin wygrał mistrzostwa dywizji. Wiedzieliśmy więc, że stać go na wiele. Choć mamy w zespole zawodników, którzy od lat z powodzeniem rywalizują w biegu patrolowym, Marcin dorównał im i, debiutując na mistrzostwach, pokazał, że może być silnym członkiem reprezentacji również w biegu patrolowym – mówi mjr Tomasz Siemion, szef reprezentacji 11 DKPanc. – Ósme miejsce w debiucie w biegu indywidualnym to bardzo dobry wynik. Cieszę się tym bardziej z sukcesów Marcina, sporo bowiem ryzykowaliśmy, wystawiając go do składu w obu dyscyplinach – dodaje st. chor. sztab. Tomasz Mucha, zastępca mjr. Siemiona.

Porucznik Kołoszuk nie ukrywa, że podczas rywalizacji w biegu patrolowym myślał o starcie na torze przeszkód w OSF. – Ośrodek jest moim konikiem. Podczas patrolu wciąż myślałem, że następnego dnia jest start w mojej ulubionej konkurencji. Uważałem, aby nie nabawić się kontuzji – przyznaje oficer. Porucznik jest dobrej myśli i ma nadzieję, że w przyszłym roku uda mu się zrealizować swój plan. – Dalej trenuję, aby na przyszłorocznych mistrzostwach wygrać w obu dyscyplinach – podkreśla multimedalista.

Pasjonująca rywalizacja

Porucznik Marcin Kołoszuk w biegu indywidualnym na torze przeszkód w OSF stoczył pasjonującą walkę ze st. szer. Krzysztofem Woźniakiem z 12 DZ. Jego rywal pod koniec zmagań miał nad nim przewagę. Jednak niepotrzebnie obejrzał się za siebie, co wytrąciło go z rytmu. Reprezentant Czarnej Dywizji natomiast był skoncentrowany na biegu do końca i wyprzedził rywala.

Niezwykle emocjonująca była także walka o złoto w biegu zespołowym. – To bardzo widowiskowa konkurencja. Cieszę się, że obroniliśmy tytuł mistrzowski, poprawiając przy tym rekord toru – mówi mjr Siemion. Reprezentanci Czarnej Dywizji uzyskali czas 68,10 s i o ponad dwie sekundy wyprzedzili sportowców z 12 DZ. Chorąży Mucha cieszył się, że rywale wysoko zawiesili poprzeczkę zawodnikom 11 DKPanc. – Dzięki temu mogliśmy powalczyć o rekord toru, o czym myśleliśmy przed biegiem. Zrobiliśmy wszystko, aby poprawić ten wynik i udało się nam. Gratuluję też świetnego biegu rywalom z 12 DZ – podkreśla zastępca szefa reprezentacji 11 DKPanc.

W biegu indywidualnym na torze przeszkód w OSF bardzo dobrze spisał się również drugi z reprezentantów Czarnej Dywizji – kpr. Dominik Gałązka, który wywalczył srebrny medal. – Dominik też był mistrzem Wojska Polskiego. Ostatnio z powodu kontuzji miał przerwę w treningach. Wrócił na tor i, jak widać, ze świetnym skutkiem – stwierdza chor. Mucha. Poza medalistami w czołowej dziesiątce uplasowało się jeszcze trzech żołnierzy z 11 DKPanc. Piąty był st. szer. Dariusz Siek, siódmy – st. kpr. Adam Marcinkowski i dziewiąty – st. kpr. Andrzej Kanicki. Warto podkreślić, że Marcinkowski jest biegającym trenerem reprezentantów Dywizji w pokonywaniu toru przeszkód w OSF. – „Marcin” to legenda OSF-u. Śmiejemy się, że zakończy bieganie na torze, gdy będzie osiągał czas zgodny ze swoim wiekiem. Sądzimy, że jeszcze pobiega z siedem lat – przyznaje chorąży.

Warto podkreślić, że poza Marcinkowskim za przygotowanie sportowców Czarnej Dywizji do Spartakiady Wojskowej odpowiadali także inni trenerzy. Za strzelanie z karabinka i pistoletu – ppor. Maciej Smażyk i kpr. Marcin Horbacz, za bieg patrolowy – st. kpr. Kamil Makoś.

Sportowcy 11 DKPanc sprawili dużą niespodziankę, wygrywając w klasyfikacji łącznej biegu patrolowego, w którym liczy się umiejętność pokonywania toru w OSF oraz celnego strzelania z pistoletu wojskowego, jak również szybki bieg na trasie krosu. W rywalizacji indywidualnej w tej specjalności triumfował st. szer. Adam Struk z 12 DZ, drugi był szer. Krzysztof Szymanowski z 11 DKPanc, a trzeci – obrońca tytułu mistrzowskiego plut. Tomasz Jędraszek z 16 Dywizji Zmechanizowanej. Zdobył on za to złoto w biegu zespołowym. W mistrzowskiej ekipie biegli wraz z nim st. szer. Damian Damazyn i plut. Marcin Niepsuj.

W rywalizacji o medale w strzelaniu z pistoletu wojskowego złoto wywalczył st. chor. Tomasz Przerwanek z 11 DKPanc, a w strzelaniach z karabinka najlepszy był st. szer. Michał Cymbała z reprezentacji Dowództwa Garnizonu Warszawa. Niezwykle pasjonujący był pojedynek o zwycięstwo w rywalizacji drużynowej w strzelaniu z karabinka. Identyczny wynik – 755 pkt. – zanotowali strzelcy z 11 DKPanc i 12 DZ. Sędziowie nie mogli wyłonić zwycięzcy, gdyż zawodnicy obu drużyn uzyskali tyle samo dziesiątek, dziewiątek i ósemek. Tym samym ex aequo pierwsze miejsce zajęły dwie drużyny.

Na półmetku współzawodnictwa

W tegorocznym współzawodnictwie sportowym na szczeblu Sił Zbrojnych RP w końcowej klasyfikacji będą uwzględniane wyniki dziesięciu mistrzostw Wojska Polskiego. Przed spartakiadami w Poznaniu i Biedrusku pierwszych medalistów poznaliśmy w futsalu. Liderem rankingu została Czarna Dywizja, która pewnie sięgnęła po złoto w piłce halowej i za zwycięstwo otrzymała 16 punktów liczonych do współzawodnictwa. Drugie miejsce zajęła drużyna Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (zdobyła 14 pkt.), a trzecie – zespół 16 Dywizji Zmechanizowanej (12 pkt.).

Podczas Spartakiady Wojskowej wyłoniono medalistów w czterech dyscyplinach, tym samym wyścig o miano najlepszej reprezentacji we współzawodnictwie sportowym na szczeblu Sił Zbrojnych RP dotarł do półmetka. Czarna Dywizja, triumfując w Poznaniu i Biedrusku, zwiększyła swoją przewagę nad rywalami. Po takich konkurencjach, jak futsal, bieg patrolowy, pokonywanie toru przeszkód w ośrodku sprawności fizycznej, strzelanie z karabinka AK/Beryl oraz z pistoletu wojskowego 11 DKPanc prowadzi z 70 punktami i o 11 oczek wyprzedza 12 DZ ze Szczecina. – W ubiegłym roku po czterech pierwszych mistrzostwach mieliśmy 12 punktów straty do 12 DZ. Teraz oni muszą je odrabiać. Rywalizacja o zwycięstwo jeszcze się nie zakończyła – podkreśla mjr Siemion.

O tym, czy reprezentacja Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1), której trzon stanowią żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, po raz ósmy z rzędu wygra współzawodnictwo, zadecydują mistrzostwa w półmaratonie (odbędą się 2 września w Pile), biegach na orientację (1–5 października w Braniewie), biegach przełajowych (22–26 października w Bydgoszczy), piłce siatkowej (19–23 listopada w Zegrzu) i pływaniu (26–30 listopada w Zakopanem).

Wyniki

Klasyfikacja generalna Spartakiady Wojskowej

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1) – 11 Dywizja Kawalerii Pancernej – 56 punktów

2. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (2) – 12 Dywizja Zmechanizowana – 52 pkt.

3. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (3) – 16 Dywizja Zmechanizowana – 41 pkt.

4. Reprezentacja Wyższego Szkolnictwa Wojskowego – 39 pkt.

5. Dowództwo Garnizonu Warszawa – 36 pkt.

6. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (6) – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 35 pkt.

7. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (4) – siły powietrzne – 31 pkt.

8. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (5) – marynarka wojenna – 11 pkt.

9. Żandarmeria Wojskowa – 9 pkt.

10. Wojska obrony terytorialnej – 6 pkt.

Strzelanie z pistoletu wojskowego – klasyfikacja indywidualna

1. st. chor. Tomasz Przerwanek (DG RSZ (1) – 11 DKPanc) – 187 pkt.

2. por. Marek Mirowski (DG RSZ (2) – 12 DZ) – 182 pkt.

3. sierż. Jarosław Zawidzki (DGW) – 178 pkt.

Strzelanie z pistoletu wojskowego – klasyfikacja drużynowa

1. DG RSZ (2) – 12 DZ – 768 pkt.

2. DG RSZ (4) – siły powietrzne – 759 pkt.

3. DG RSZ (3) – 16 DZ – 756 pkt.

Strzelanie z pistoletu wojskowego – klasyfikacja łączna

1. DG RSZ (2) – 12 DZ – 1471 pkt.

2. DGW – 1451 pkt.

3. DG RSZ (3) – 16 DZ – 1440 pkt.

Strzelanie z kbk AK/Beryl – klasyfikacja indywidualna

1. st. szer. Michał Cymbała (DGW) – 195 pkt.

2. szer. Angelika Gałązka (DG RSZ (2) – 12 DZ) – 192 pkt.

3. st. szer. Seweryn Furman (DG RSZ (6) – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) – 192 pkt.

Strzelanie z kbk AK/Beryl – klasyfikacja drużynowa

1. DG RSZ (1) – 11 DKPanc – 755 pkt.

1. DG RSZ (2) – 12 DZ – 755 pkt.

3. Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego – 748 pkt.

Strzelanie z kbk AK/Beryl – klasyfikacja łączna

1. DG RSZ (1) – 11 DKPanc – 1504 pkt.

2. DG RSZ (6) – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – 1491 pkt.

3. Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego – 1479 pkt.

Pokonywanie toru przeszkód OSF – klasyfikacja indywidualna

1. por. Marcin Kołoszuk (DG RSZ (1) – 11 DKPanc) – 46,24 s

2. kpr. Dominik Gałązka (DG RSZ (1) – 11 DKPanc) – 48,45 s

3. st. szer. Krzysztof Kaziróg (DG RSZ (2) – 12 DZ) – 48,55 s

Pokonywanie toru przeszkód OSF – kwalifikacja zespołowa

1. DG RSZ (1) – 11 DKPanc 6– 8,10 s

2. DG RSZ (2) – 12 DZ – 70,60 s

3. DG RSZ (4) – Siły powietrzne – 75,42 s

Pokonywanie toru przeszkód OSF – klasyfikacja łączna

1. DG RSZ (1) – 11 DKPanc – 736 pkt.

2. DG RSZ (2) – 12 DZ – 671 pkt.

3. Reprezentacja wyższego szkolnictwa wojskowego – 633 pkt.

Bieg patrolowy – klasyfikacja indywidualna

1. st. szer. Adam Struk (DG RSZ (2) – 12 DZ) – 87 pkt.

2. szer. Krzysztof Szymanowski (DG RSZ (1) – 11 DKPanc) – 104 pkt.

3. plut. Tomasz Jędraszek (DG RSZ (3) – 16 DZ) – 105 pkt.

Bieg patrolowy – klasyfikacja drużynowa

1. DG RSZ (3) – 16 DZ – 87 pkt.

2. DG RSZ (1) – 11 DKPanc – 81 pkt.

3. DG RSZ (2) – 12 DZ – 78 pkt.

Bieg patrolowy – klasyfikacja łączna

1. DG RSZ (1) – 11 DKPanc – 154 pkt.

2. DG RSZ (2) – 12 DZ – 148 pkt.

3. DG RSZ (3) – 16 DZ –141 pkt.