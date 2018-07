Tysiąc kilometrów na stulecie Niepodległej

Sztafeta niepodległości rozpocznie się 11 sierpnia, a zakończy 14 sierpnia tuż przed Świętem Wojska Polskiego. Wystartuje w niej przynajmniej 48 osób. W podstawowym składzie będą żołnierze i pracownicy wojsk obrony terytorialnej, ale do wspólnego biegu zostaną zaproszeni także przedstawiciele innych rodzajów sił zbrojnych, członkowie wojskowych klubów biegacza oraz cywile, którzy planują wstąpić do WOT.

Dowódca wojsk obrony terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła zwraca uwagę na to, że w WOT służą ludzie nieszablonowi. Dlatego też właśnie w taki niecodzienny sposób terytorialsi chcieli uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. – W WOT pełnią służbę ludzie z pasją. Dzięki temu możemy aktywnie kształtować sprawność fizyczną i postawy patriotyczne. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości to dobry czas na niełatwe wyzwania. Będzie to również wyraz hołdu dla tych, którym tę wolność zawdzięczamy – podkreśla gen. Kukuła. Dowódca WOT przyznaje także, że pomysłodawcą sztafety niepodległości jest Marek Łapiński, wiceminister obrony narodowej. Początkowo bieg miał się odbyć w listopadzie, bliżej Narodowego Święta Niepodległości. Ostatecznie jednak sztafetę zaplanowano na sierpień.

11 sierpnia na południu Polski z Białej i Czarnej Wisełki wystartuje grupa „źródło”. Biegacze na zmianę będą musieli pokonać w trzy dni odległość 620 km, co zajmie im około 72 godzin. Natomiast grupa „ujście” wystartuje 12 sierpnia z Mikoszewa na północy kraju. Terytorialsi będą mieli do pokonania 480 km w ciągu 56 godzin. Zgodnie z planem oba zespoły dotrą na metę, czyli na błonia Stadionu Narodowego, 14 sierpnia. Uroczyste zakończenie sztafety odbędzie się przed Grobem Nieznanego Żołnierza. – Trasę ze Stadionu Narodowego do Grobu Nieznanego Żołnierza pokonają wszyscy uczestnicy sztafety z flagami. To będzie niezwykłe wydarzenie – zapowiada ppłk Pietrzak.

Chętni do udziału w biegu mogą się zgłaszać do 13 lipca. Wniosek można składać drogą służbową albo wysyłając e-maila na adres: sztafeta100@gmail.com. W zgłoszeniu poza imieniem, nazwiskiem i jednostką wojskową warto także podać swój życiowy czas na dystansie 10 km z ostatnich dwóch lat oraz dane niezbędne do przygotowania stroju sportowego: wzrost i rozmiar obuwia. – Mamy już ponad 20 zgłoszeń. Piszą do nas żołnierze z innych rodzajów sił zbrojnych oraz cywile. Biegacze spoza WOT będą mogli wystartować w dodatkowym składzie lub na tzw. odcinkach otwartych. W pierwszej kolejności czekamy na terytorialsów i pracowników WOT-u. Osoby zakwalifikowane do sztafety otrzymają od nas odpowiedź po 13 lipca – zaznacza rzecznik wojsk obrony terytorialnej.