Gen. dyw. Andrzejczak szefem Sztabu Generalnego WP

Zwierzchnik sił zbrojnych na wniosek ministra obrony mianował gen. dyw. Rajmunda T. Andrzejczaka na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i awansował go do stopnia generała broni. Generał Andrzejczak zastąpi na stanowisku gen. Leszka Surawskiego. – To dla mnie wielkie wyzwanie i ogromna odpowiedzialność – mówi nowo mianowany szef Sztabu Generalnego polsce-zbrojnej.pl. Stanowisko obejmie 3 lipca.

– Generał Rajmund Andrzejczak to doświadczony, sprawny i odpowiedzialny żołnierz. Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia wymagają, aby na czele Sztabu Generalnego stanął najlepszy z najlepszych, więc mój wybór mógł być tylko jeden – powiedział minister Mariusz Błaszczak o nowo mianowanym szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zgodnie z przygotowanymi w MON zmianami w systemie dowodzenia, szef SGWP podlegający bezpośrednio ministrowi obrony będzie dowodził całymi siłami zbrojnymi, stanie się też łącznikiem pomiędzy politycznym a operacyjnym szczeblem dowodzenia. Będą mu bezpośrednio podlegać m.in. dowódca generalny i dowódca operacyjny.

Zmiany kadrowe w Sztabie Generalnym WP są efektem decyzji prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefa MON. Zwierzchnik sił zbrojnych na podstawie art. 134 ust.3 Konstytucji RP i na wniosek ministra obrony narodowej mianował generała dywizji Rajmunda Andrzejczaka na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Andrzejczak został także awansowany na stopień generała broni.