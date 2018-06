Święto 12 SDZ i przekazanie dowodzenia 12 Dywizją

W swoim przemówieniu były już Dowódca „Dwunastki” generał Andrzejczak przeprosił gości za nie zachowanie precedencji w swoim wystąpieniu i najpierw podziękował za zaangażowanie wszystkim dowódcom i żołnierzom podległych jednostek wojskowych a następnie prezydentom, burmistrzom szefom instytucji współpracujących na co dzień z 12 Dywizją i wszystkimi jednostkami wchodzącymi w jej skład. W swoim wystąpieniu powiedział „dzisiaj oddaję to z czym jestem niezwykle emocjonalnie związany, moją dywizję…. 12 Dywizja macie ciągle wykazywać inicjatywę, inspirować siebie samych i nowego dowódcę. Ostatni Rozkaz jaki Wam stawiam to nie przestawajcie marzyć, 12 Dywizja była, jest i w moim sercu pozostanie Dywizją moich marzeń”. Nowy Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Maciej Jabłoński w swoim wystąpieniu zwracając się do zebranych gości i żołnierzy „Dwunastki” mówił , że „ jest to dla niego zaszczyt i honor przejąć dowodzenie tak wspaniałą Dywizją, doskonale wyszkoloną o ogromnym potencjale. Dziękuję Panu generałowi Andrzejczakowi za przekazanie mi tak rozpędzonej Dywizji w tak dobrej kondycji”.

Prezentacja musztry paradnej w wykonaniu 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej a następnie defilada pododdziałów jednostek 12. DZ, zakończyły oficjalną część uroczystego apelu z okazji Święta 12. SDZ.



Tekst: mjr Marcel Podhorodecki