Zmiany kadrowe w Dywizjonie Okrętów Bojowych

28 czerwca w Porcie Wojennym w Gdyni odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku służbowym dowódcy gdyńskiego Dywizjonu Okrętów Bojowych.

Przed fregatą rakietową ORP "Gen. Kazimierz Pułaski" komandor Tomasz Czapczyński przekazał dowodzenie dotychczasowemu zastępcy dowódcy - szefowi Sztabu Dywizjonu komandorowi porucznikowi Radosławowi Hurbańczukowi. W uroczystości uczestniczył dowódca 3 Flotylli Okrętów komandor Wojciech Sowa, przedstawiciele sztabu Dywizjonu, załogi okrętów oraz zaproszeni goście.

Komandor Tomasz Czapczyński urodził się 21 grudnia 1964 roku w Radomiu. Służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu został skierowany do 2. Brygady Okrętów Desantowych 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 1989 roku został zastępcą dowódcy grupy na ORP San. W 1992 roku został skierowany do 3. Flotylli Okrętów Gdyni, gdzie objął stanowisko dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego na kutrze rakietowym ORP Władysławowo a następnie na ORP Darłowo. W 1994 roku został dowódcą ORP Darłowo, a w 1996 roku dowódcą ORP Puck, którym dowodził aż do roku 2003, kiedy objął obowiązki starszego oficera flagowego w sztabie 31. Dywizjonu Okrętów Rakietowych.