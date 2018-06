Nowoczesna baza sportowa WAT-u

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie wzbogaciła bazę szkoleniową o nowo wybudowane i zmodernizowane obiekty sportowe. W piątek uroczyście oddano do użytku m.in. lądowy tor przeszkód, który podchorążowie będą pokonywali według standardów NATO. A zmodernizowany stadion lekkoatletyczny ma 400-metrową tartanową bieżnię i trybuny na 1,5 tys. osób.

Nowy tor znacznie różni się od istniejących w innych uczelniach i jednostkach wojskowych. Nie ma naturalnego podłoża, lecz wyłożony jest tartanem, a żołnierze, którzy go pokonują, biegają nie w butach, lecz w obuwiu sportowym. Inna jest także długość nowego obiektu i rodzaj przeszkód do pokonania. – O ile stary ośrodek sprawności fizycznej średnio wyszkolony żołnierz pokonuje w czasie poniżej 2 minut, o tyle na naszym torze zajmie mu to ponad dwa razy więcej czasu – wyjaśnia dr Saturnin Przybylski, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego WAT.

Na terenie uczelni, która statutową działalność kształcenia kadr technicznych na potrzeby Wojska Polskiego prowadzi od 1951 roku, zmodernizowano lub wybudowano od podstaw hale sportowe, siłownie, sale do walki wręcz i basen. W jednej z krytych hal znajduje się 70-metrowa bieżnia tartanowa, klatka crossfit oraz dwie maty do walki wręcz w bliskim kontakcie. Zmodernizowany stadion lekkoatletyczny ma 400-metrową tartanową bieżnię, trybuny na 1,5 tys. osób i automatycznie nawadnianą murawę boiska do piłki nożnej. Wykonanie wszystkich inwestycji, było możliwe m.in. dzięki dotacji w kwocie około 6 mln zł, jaką uczelnia otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej.