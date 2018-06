Prezydent i szef MON-u na Łotwie

Obecność żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego na Łotwie jest gwarantem bezpieczeństwa regionu. Nikt nie odważy się podnieść ręki na wojska NATO – największego i najsilniejszego sojuszu militarnego na świecie – mówił dziś w Camp Adazi prezydent Andrzej Duda. Z żołnierzami z Polskiego Kontyngentu Wojskowego Łotwa spotkał się również minister obrony Mariusz Błaszczak.

Polska, Włochy, Albania, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Czechy i Kanada – to państwa, które w ramach wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego stacjonują na Łotwie jako Batalionowa Grupa Bojowa NATO. Polska do Adaziwysłała ponad 170 żołnierzy. Jutro rozpocznie tam służbę III zmiana kontyngentu wojskowego. Dziś z żołnierzami spotkali się prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Obecność żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego na Łotwie jest gwarantem bezpieczeństwa regionu – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. – NATO potrafi szybko adaptować się do zmieniających się warunków, jest najsilniejsze i najsprawniejsze właśnie dlatego, że spotykacie się na takich misjach i służycie razem. Prezydent podkreślał, że NATO staje do obrony nie tyle poprzez decyzje polityków, co dzięki męstwu i bohaterstwu żołnierzy.