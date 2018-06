Ułani w Kraśniku

Jak co roku w czerwcu, w Kraśniku można było spotkać żołnierzy, którzy na lewym ramieniu munduru noszą oznakę pancernej brygady. Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej przejechali kilkaset kilometrów, żeby wspólnie z lokalną społecznością i zaproszonymi gośćmi uczestniczyć w uroczystych obchodach Święta 24 Pułku Ułanów.

Chlubne tradycje, stacjonującego przed wojną w Kraśniku, zasłużonego w bojach w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, kampanii wrześniowej 1939 roku oraz na frontach II wojny światowej 24 Pułku Ułanów kultywują żołnierze 2 Batalionu Czołgów świętoszowskiej jednostki. Dlatego właśnie pancerniacy ze Świętoszowa wyjazdy na obchody święta traktują jako swój obowiązek, ale przede wszystkim jako ogromny zaszczyt. Uczestnictwo w dwudniowych obchodach to okazja do oddania hołdu i należnej pamięci bohaterskim ułanom. Dla żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej tradycja to nie tylko historia, barwy i oznaki noszone na mundurach. Tradycja to przede wszystkim ludzie, którzy skupieni są wokół tych biało-żółtych barw i dlatego pancerniacy zawsze z sentymentem odwiedzają Kraśnik, aby po raz kolejny spotkać ludzi, którzy pamiętają o historii, a tradycje są dla nich czymś naprawdę ważnym. Tak samo jak dla kawalerzystów z pancernej brygady.

Oprócz żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10 BKPanc) w uroczystościach licznie brało udział społeczeństwo Kraśnika i pobliskich miejscowości, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście. Wśród tych ostatnich jednymi z najważniejszych byli oczywiście kombatanci. Delegacji świętoszowskich pancerniaków przewodził szef sztabu brygady podpułkownik Renart Skrzypczak. Żołnierze ze Świętoszowa, jak co roku, wystawili także wojskową asystę honorową, która wzbogacał uroczystości swoją obecnością.