Żołnierze zmierzą się z drużyną Marcina Gortata

Z Gortatem i jego zawodnikami zmierzą się żołnierze. Gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny RSZ zatwierdził wczoraj skład wojskowej reprezentacji. Do drużyny Wojska Polskiego powołano 17 osób – piętnastu zawodników, trenera i kierownika reprezentacji. – Do zespołu zaprosiliśmy najlepszych żołnierzy. Obserwowaliśmy ich w czasie Mistrzostw Wojska Polskiego w koszykówce, które dwa tygodnie temu odbyły się w Toruniu – mówi ppłk Marcin Jankowski z Oddziału WF i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ. – Mamy naprawdę mocną drużynę, którą tworzą przedstawiciele wszystkich rodzajów sił zbrojnych – dodaje.

Jedyny polski zawodnik grający w amerykańskiej lidze koszykówki NBA już po raz siódmy organizuje sportowy pojedynek. 21 lipca w Atlas Arenie w Łodzi na parkiecie rywalizować będą ze sobą żołnierze i gwiazdy zaproszone przez Marcina Gortata. W ubiegłym roku Gortat Team pokonał drużynę Wojska Polskiego 77:71. Żołnierze zapowiadają ostrą walkę o zwycięstwo, ale nie będzie to łatwe zadanie. W tym roku Marcin Gortat do swojego składu zaprosił przede wszystkim wybitnych sportowców. W koszulkach Gortat Team wystąpią m.in. lekkoatleci Konrad Bukowiecki, Paweł Fajdek, koszykarz Adam Waczyński, szczypiornista Karol Bielecki, siatkarz Mariusz Wlazły, trenerka fitness Kasia Dziurska oraz zawodnik KSW Damian Janikowski. Być może po stronie gwiazd kibice zobaczą także tenisistki Urszulę i Agnieszkę Radwańskie oraz piłkarzy Łukasza Fabiańskiego i Łukasza Piszczka. Zespół gwiazd wzmocnią także aktorki – Joanna Liszowska i Julia Wieniawa.

Punkty dla Wojska Polskiego zdobywać będą żołnierze wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, sił specjalnych i wojsk obrony terytorialnej. W składzie są weterani misji m.in. z Afganistanu. – Żołnierze mają różne doświadczenie w koszykówce, ale większość tę dyscyplinę uprawia amatorsko – mówi sierż. Łukasz Musz, kierownik reprezentacji. Trener wojskowej drużyny, kpt. Wojciech Zieliński, podkreśla natomiast, że żołnierze będą silnym przeciwnikiem dla zespołu Gortata. – Naszą mocną stroną jest kondycja i mocne przygotowanie fizyczne. Widziałem, co ci żołnierze potrafią zrobić na parkiecie, dlatego wierzę, że przed nami dobry mecz – mówi trener. Dodaje także, że średnia wieku w drużynie to 30 lat, a średni wzrost to 1,90 m. W drużynie żołnierzy, drugi rok z rzędu, zagra mjr Adriana Wołyńska z wydziału prasowego Dowództwa Operacyjnego RSZ, uczestniczka dwóch misji w Afganistanie. – W koszykówkę gram z zamiłowania, ale tylko rekreacyjnie. Poprzedni mecz wspominam bardzo dobrze. Mimo że drużyna WP przegrała, to była świetna zabawa w szczytnym celu – podkreśla.

W połowie lipca żołnierze spotkają się w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Podczas tygodniowego obozu treningowego będą szlifować formę na mecz z Gortatem. – Każdego dnia będziemy mieli dwa treningi. Będziemy szkolić się z taktyki, ćwiczyć kondycję i rzuty – mówi kpt. Zieliński. Oficer w ubiegłym roku sam wystąpił w składzie wojskowej drużyny, teraz został trenerem. – Z koszykówką związany jestem od 20 lat. W ubiegłym roku, mimo porażki na parkiecie, świetnie się bawiliśmy. Mecz organizowany przez Marcina Gortata to doskonała okazja do promocji koszykówki w Polsce, ale także do promocji wojska i budowania szacunku do weteranów misji wojskowych – podkreśla trener wojskowej drużyny.

Bilety na mecz można kupić za pośrednictwem serwisu Kup Bilet. Ceny biletów zaczynają się od 10 złotych. Dochód z charytatywnego meczu Fundacja Gortata „MG13. Mierz Wysoko” przeznaczy na wsparcie dla dzieci poległych i rannych żołnierzy, m.in. na obozy treningowe oraz wyjazdy. Spotkanie rozpocznie się 21 lipca o godz. 15.00 w łódzkiej Atlas Arenie.

Marcin Gortat, zawodnik LA Clippers, gości dziś w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Razem z żołnierzami obejrzy mecz piłkarski Polska–Japonia. Koszykarz wręczy także 10 voucherów na obozy dla dzieci żołnierzy.