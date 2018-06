Strzelania rakietowe

Uwieńczeniem okresu szkolenia są zawsze szczególnie widowiskowe strzelania bojowe do zdalnie sterowanych celów, wykonywane z przeciwlotniczych zestawów rakietowych PRWB OSA oraz 2K12 KUB będących na wyposażeniu 4 pplot.

Ponad 750 żołnierzy pododdziałów przeciwlotniczych Czarnej Dywizji brało udział w szkoleniu poligonowym w Ustce, którego najważniejszy epizod miał miejsce w środę 27 czerwca, a były to strzelania bojowe z zestawów rakietowych.

Strzelania wykonywano do dwóch rodzajów celów. Najpierw do sterowanych rakietowo celów powietrznych SPCP WR, których nosicielami w czasie ćwiczeń poligonowych są samoloty myśliwsko-bombowe SU-22. Następnie strzelano do sterowanych celów powietrznych (SCP) startujących z ziemi. Oba rodzaje wykorzystywanych celów dzięki skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego, charakterystycznej dla samolotu myśliwskiego imitują rzeczywiste statki powietrzne.





Jako pierwsi zadania ogniowe wykonywali żołnierze 3 dywizjonu przeciwlotniczego, którzy odpalili kilka rakiet z zestawów rakietowych PRWB OSA. Później do akcji przystąpili żołnierze 1 dywizjonu przeciwlotniczego, którzy odpalili rakiety z zestawów rakietowych 2K12 KUB. Strzelania zaczęły się wcześnie rano i trwały aż do godzin popołudniowych. Pociski systemu KUB i OSA niszczyły pozorowane cele imitujące wrogie statki powietrzne. Tym samym lotniczy atak przeciwnika został odparty.

Cele niszczyli również operatorzy przeciwlotniczych zestawów rakietowy Grom oraz działony wykorzystujące przeciwlotnicze zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG wyposażony w armaty kalibru 23 mm. – Wszystkie rakiety trafiły w cel. To dowód, na dobre przygotowanie i wyszkolenie załóg oraz na to, że sprzęt spisuje się znakomicie – ocenił po próbnym strzelaniu płk Mirosław Szwed, dowódca 4 pplot.

Ćwiczenia obserwowali żołnierze dowództwa 11Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania ze swym dowódcą gen. dyw. Stanisławem Czosnkiem oraz dowódcy podległych wszystkich jednostek wojskowych.

Tekst: mjr Artur Pinkowski