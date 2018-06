Rajd pamięci

Dalsza trasa biegła przez jednostki, w których generał pełnił służbę wojskową. Motocykliści odwiedzili poznańskie Krzesiny, Mirosławiec, Świdwin, Dęblin i Warszawę. W stołecznym mieście żołnierze, oprócz wizyty w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych , gdzie przywitał ich I zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. pil. Jan Śliwka, udali się również na warszawskie Powązki, by złożyć kwiaty w Kwaterze Smoleńskiej, w której generał Błasik został pochowany. Wtedy to odbyło się również wzruszające spotkanie z panią Ewą Błasik.

Rajd przebiegał we wspaniałej atmosferze, a wizyty w jednostkach wojskowych wywarły na motocyklistach ogromne wrażenie. Wszyscy dowódcy i żołnierze podchodzili do motocyklistów w szczególny sposób doceniając ideę przyświecającą organizatorom.

Każda podróż znajduje jednak w jakimś momencie swój kres. I tak, 22 czerwca, również I Motocyklowy Rajd Pamięci śp. gen. pil. Andrzeja Błasika znalazł swój finał. Zakończył się on capstrzykiem kawaleryjskim i mszą św. polową rozpoczynającą Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień później nastąpił jeszcze epilog, jakim było spotkanie żołnierzy 1 Dywizjonu Lotniczego i ks. Marka Kiedrowicza z ojcem zmarłego generała panem Eugeniuszem Błasikiem, podczas którego uczestnicy zdali relację i opowiedzieli o swoich wrażeniach z rajdu.

Generał Andrzej Błasik urodził się 11 października 1962 roku w Poddębicach. Był synem Eugeniusza i Marianny, z domu Darewulska. Jego rodzice byli nauczycielami w szkole podstawowej w Wartkowicach, do której ich syn uczęszczał na pierwszym etapie swojej edukacji.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kształcił się w Liceum Lotniczym przy Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie, by następnie wstąpić w szeregi podchorążych „Szkoły Orląt” w 1981 roku. Szkołę oficerską ukończył w 1985 r. uzyskując tytuł pilota inżyniera, patent oficerski i stopień wojskowy podporucznika w grupie pilotów korpusu osobowego lotnictwa.

Naukę kontynuował w latach 1993-1995 na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po ukończeniu której uzyskał dyplom i tytuł oficera dyplomowanego. Był także absolwentem kursu Holenderskiej Akademii Obrony w Hadze oraz Szkoły Wojennej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Montgomery.

Jego pierwszym stanowiskiem służbowym było stanowisko pilota w 8 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Mirosławcu, które objął w 1985 r. Po dwóch latach został przeniesiony do 40 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, a w 1995 r. rozpoczął służbę w Szefostwie Wojsk Lotniczych Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie.

W 2001 r. objął funkcję szefa szkolenia 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a w 2002 r. został dowódcą 31 Bazy Lotniczej. Dowodzona przez niego jednostka otrzymała w 2003 r. „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP” za zabezpieczenie międzynarodowych manewrów „NATO Air Meet 2003”. W 2004 r. przeniósł się do Warszawy, by kontynuować służbę w Dowództwie Sił Powietrznych, a w latach 2005-2007 dowodził 2 Brygadą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu.

15 sierpnia 2005 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski awansował go do stopnia generała brygady. W 2007 r. generał Błasik objął stanowisko komendanta-rektora Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a 19 kwietnia tego roku śp. prezydent RP Lech Kaczyński awansował go na stopień generała dywizji i mianował dowódcą Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 r. Andrzej Błasik został awansowany do stopnia generała broni.

Był pilotem klasy mistrzowskiej, posiadał ogólny nalot 1592 godzin, w tym 482 godzin na samolotach Su-22. Posiadał uprawnienia instruktorskie do szkolenia we wszystkich warunkach atmosferycznych na samolotach Su-22 i PZL TS-11 Iskra. Wykonywał także loty na samolotach Zlin-42M, PZL-101, Lim-2, Lim-5, Lim-6M oraz Jak-40. Posiadał tytuł honorowy „Zasłużony pilot wojskowy”.

Generał Andrzej Błasik zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 w katastrofie polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku w drodze na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Pozostawił żonę, Ewę Błasik, oraz dwoje dzieci, córkę Joannę i syna Michała.

15 kwietnia 2010 r. Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta RP, mianował go pośmiertnie generałem. 28 kwietnia został pochowany w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Tekst: kpt. Krzysztof Płatek, st. chor. Tomasz Grabowski