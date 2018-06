Zmiany kadrowe w Dowództwie Generalnym

26 czerwca dowódca generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika pożegnał żołnierzy kończących swoją służbę w strukturach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dzisiejsza zbiórka była również okazją do przywitania nowoprzybyłych oficerów, podoficerów i pracowników wojska, wręczenia aktów mianowania żołnierzom wyznaczonym na wyższe stanowiska, a także listów gratulacyjnych i dyplomów uznania wyróżnionym z okazji Święta Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Dowódca Generalny, po przywitaniu się z obecnymi na zbiórce przedstawicielami kadry i pracownikami wojska, zwrócił się do żołnierzy opuszczających nasze szeregi oraz tych, którzy przybyli do Dowództwa. Wszystkim bohaterom dzisiejszej ceremonii pogratulował wyznaczenia na nowe stanowiska służbowe oraz złożył wyrazy uznania i podziękowania, a także życzył owocnej współpracy, czy to w Dowództwie Generalnym RSZ, czy w nowych miejscach pełnienia służby. Zwracając się do żegnanych podkreślił ich zasługi i podziękował za wieloletnią, sumienną służbę, przypominając ich zaangażowanie i gotowość do wielu wyrzeczeń. Następnie skierował słowa do całego stanu osobowego dziękując wszystkim żołnierzom i pracownikom za ich trud wkładany w wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne słowa uznania kierując do grupy nie noszącej na co dzień munduru, jako tych którzy bardzo często wiążą swoje zawodowe losy z daną jednostką wojskową na wiele lat.