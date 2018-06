Szkolenie w ogniu

Po teoretycznym omówieniu przyszedł czas na praktykę. Młodszy chorąży Waldemar Marciniak przedstawił żołnierzom zebranym na placu podręczne środki gaśnicze, z którymi mogą mieć styczność w życiu codziennym, takie jak gaśnice oraz koce gaśnicze. Żołnierze mieli możliwość praktycznego gaszenia ognia, używając do tego celu różnych typów gaśnic. Zasada użycia poszczególnych typów gaśnic jest praktycznie taka sama. Jednak nie wszyscy wiedzieli, co oznaczają symbole umieszczone na sprzęcie przeciwpożarowym i do gaszenia jakich materiałów powinny być one wykorzystane.

"Pierwszą powinnością strażaka jest ratować życie. Kiedy tego nie robi, pierwszą powinnością strażaka jest szkolić się" – takie jest motto strażaków, z którym utożsamiają się także zastępy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Strażacy zdają sobie sprawę, że im więcej czasu spędzą na szkoleniu, tym łatwiej będzie im poradzić sobie w sytuacji realnego zagrożenia. Dlatego również szkolenie dla stanu osobowego brygady z zasad postępowania na wypadek powstania pożaru jest tak ważne. Żołnierze muszą być świadomi tego, co może się zdarzyć i potrafić odpowiednio w się zachować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i co ważne, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.

Źródło: kpt. Katarzyna Sawicka