Kawalerzyści we Francji

Kultywując pamięć o patronie 10 Brygady Kawalerii Pancernej generale brygady Stanisławie Maczku i jego żołnierzach delegacja kawalerzystów z pancernej brygady pojechała do Francji. Tam uczestniczyli w uroczystościach 1 Dywizji Pancernej, zorganizowanych przez Polonię francuską.

Ślad polskiej krwi po bohaterskich walkach maczkowców pozostał w wielu miejscach wolnej Francji. Tamtejsi mieszkańcy pamiętają o wkładzie polskich żołnierzy w walkach o wolność. W ramach wdzięczności za ich bohaterskie czyny, oddają im pamięć i hołd za to, co zrobili w przeszłości. Żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10 BKPanc) wyjeżdżają do Francji kilka razy w roku, aby wspólnie z lokalnymi mieszkańcami przeżywać wydarzenia zapisane w kartach historii. Być w tamtych miejscach, a niejednokrotnie móc porozmawiać z bohaterami walk o wolność Narodów Europy, to dla żołnierzy z 10BKPanc ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Podczas tej wizyty pancerniacy ze świętoszowskiej jednostki spotkali się z żołnierzem generała Maczka, kapitanem Edwardem Podymą. Było to dla nich z całą pewnością niezapomniane przeżycie. Możliwość porozmawiania ze świadkiem wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat napawała żołnierzy dumą. Żywe lekcje historii sprawiają, że żołnierze z jeszcze większym zaangażowaniem oraz chlubą kultywują szlachetne tradycje.

Kpt. Łukasz Bogdał oraz poczet sztandarowy wystawiony przez żołnierzy 10 batalionu zmechanizowanego Dragonów, pierwszego dnia odwiedzili ambasadę polską w Paryżu. Tam uczestniczyli w prelekcji dotyczącej historii 1 Dywizji Pancernej. Prezentowane treści odnosiły się do szlaku bojowego generała Maczka i jego żołnierzy, nawiązywały do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Wspomniano również o tradycjach, które są kultywowane także przez żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej.