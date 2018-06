FFG „Binzhou” na stuleciu polskiej marynarki

Mimo że zwiedzanie zostało zaplanowane na dzień powszedni, już pół godziny przed otwarciem pokładu, przy ciągle jeszcze zamkniętych barierkach, stoimy mniej więcej w towarzystwie dwudziestu osób. Jakieś sto metrów dalej Chińczycy zdążyli już rozstawić bramkę do wykrywania metali, stoliki oraz skrzynki, w których za moment zostawimy wszystkie plecaki i aparaty. Do bramki podprowadzi nas przewodnik. Ostatni fragment trasy wiedzie między linkami rozpiętymi na stojakach. Tu nie ma miejsca na samodzielne spacery. Z daleka widzę, jak wokół pachołków krzątają się marynarze ze szmatkami w rękach i pucują na wysoki połysk złociste elementy. Wreszcie wybija godzina zero, bramka się otwiera, przechodzimy kontrolę i stajemy przy trapie. Naszym przewodnikiem będzie jeden z oficerów o nazwisku Wang Xing.

REKLAMA

FFG „Binzhou” to jedna z blisko 30 fregat typu „Jingkai II”, które służą w Marynarce Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pod względem siły i liczebności to druga po amerykańskiej marynarka na świecie. „Binzhou” należy do Floty Morza Wschodniego, nazwa jednostki zaś pochodzi od imienia rodzinnego miasta Sun Zi – jednego z najwybitniejszych strategów wojennych Dalekiego Wschodu. Okręt rozpoczął służbę pod koniec grudnia 2016 roku. Zanim pojawił się w Gdyni, pełnił służbę na Zatoce Adeńskiej, gdzie eskortował chińskie statki. Miał odstraszać piratów, do niedawna jeszcze bardzo aktywnych w tak zwanym Rogu Afryki. Przede wszystkim jednak zademonstrować siłę i możliwości chińskiej marynarki, a także przypomnieć, że interesy władz w Pekinie należy postrzegać w skali globalnej. Potem jeszcze zahaczył o port w niemieckiej Kilonii, wreszcie wziął udział w wielkiej paradzie z okazji stulecia polskiej marynarki wojennej. „Binzhou” szedł w szyku jako drugi, tuż za fregatą ORP „Gen. K. Pułaski”, ustawieni zaś na burtach chińscy marynarze wyróżniali się spośród innych bielą galowych mundurów.

Wchodzimy po trapie i jesteśmy na pokaźnych rozmiarów pokładzie. Jego długość sięga 135 m, a szerokość 16 m. Okręt został zbudowany w technologii stealth, która utrudnia pracę radarom przeciwnika. Służy na nim 272-osobowa załoga, której członkowie od czasu do czasu przemykają w zasięgu naszego wzroku. Pierwszy przystanek: umiejscowione na rufie lądowisko śmigłowca. – Helikopter, który bazuje na fregacie, może być wykorzystywany zarówno do poszukiwania okrętów podwodnych, jak i akcji ratowniczych – tłumaczy Wang Xing i wbrew temu, co Chińczycy zapowiadali od kilku dni, dorzuca: „proszę, można robić zdjęcia”.

Przed nami chiński śmigłowiec wielozadaniowy Harbin Z-9, który rozwija prędkość 285 km/h, może osiągać pułap 4,5 tys. m i na jednym tankowaniu pokonać dystans tysiąca kilometrów. Na jego pokładzie mieści się 10 osób. Jest w stanie przenosić m.in. torpedy Yu-7. Na to, aby mu się przyjrzeć, mamy zaledwie moment, bo już musimy wchodzić do pomieszczeń okrętu na górnym pokładzie. „Tu proszę nie fotografować” – napomina Wang Xing. Na ścianach lśniących nowością korytarzy skrzą się ekrany LCD. Na nich wypisane słowa powitania – tym razem po chińsku i polsku oraz czerwone flagi, widoczki z miast, żołnierze w bojowych pozach, pierwszy sekretarz partii komunistycznej i hasła zagrzewające do służby oraz chwalące drogę, jaką podążają Chiny. – A to nasze torpedy – wskazuje oficer. – Na przeciwnej burcie mamy podobne wyrzutnie – dodaje. Załoga „Binzhou” korzysta z pocisków rodzimej produkcji. Yu-7 do użycia weszły w połowie lat 90. Mają zasięg 14 km, mogą osiągać głębokość 400 m i rozwijają prędkość 43 węzłów. Łącznie ważą 235 kg, ciężar samej głowicy zaś to 45 kg. Fregata dysponuje trzema wyrzutniami na każdej z burt.

Kolejny przystanek mamy na dziobie okrętu. Tu znajduje się m.in. wyrzutnia pionowego startu VLS. A właściwie pozamykane wyloty 32 komór. Wystrzeliwane są z nich m.in. rakiety HQ-16. – To nasza główna broń skierowana do przeciwnika, który atakuje z powietrza za pomocą samolotów uderzeniowych – tłumaczy Wang Xing. – System w całości został zaprojektowany i wyprodukowany w Chinach – dodaje. To zdanie podczas krótkiej wizyty na pokładzie pada często. Chińczycy pokazują nam jeszcze dwie sześciokomorowe wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych, wykorzystywane przeciwko okrętom podwodnym na stosunkowo krótkich dystansach, oraz 76-milimetrową, w pełni automatyczną armatę, która służy do przechwytywania samolotów i pocisków przeciwnika, a także do ostrzału celów na morzu i wybrzeżu.

I to by było na tyle. Tour po pokładzie trwał zaledwie kilkanaście minut, ale na brak chętnych Chińczycy nie mogli narzekać. Pokład był otwarty przez kilka godzin, zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. Zwiedzających było kilkaset osób. Chińscy marynarze odwiedzili Gdynię już po raz drugi. Do poprzedniej wizyty doszło w 2015 roku. Wówczas do miejscowego portu zawinęły niszczyciel rakietowy „Jinan”, fregata „Yiyang” oraz okręt zaopatrzeniowy „Qiandaohu”.