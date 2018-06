Święto Wielkopolskiej Brygady

W piątkowy wieczór w Międzyrzeczu przy pomniku żołnierzy poległych w misjach rozbrzmiały komendy poprzedzające złożenie meldunku dowódcy Wielkopolskiej Brygady pułkownikowi Robertowi Kosowskiemu o gotowości do uroczystości. Po otrzymaniu meldunku oraz dokonaniu przeglądu pododdziałów dowódca rozpoczął uroczystość witając przybyłych gości oraz podkreślając jak ważna jest pamięć o zasłużonych ludziach, którzy bohatersko walczyli o wolną Polskę „Szanowni Państwo, żołnierze, najbliżsi. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że „Naród, który traci pamięć przestaje być narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. My jako żołnierze wyznający wartości jakimi są honor i ojczyzna, kultywując tradycje zasłużonych oddziałów Wielkopolskich, swoją codzienną służbą i postawą, staramy się podkreślać znaczenie życia w wolnej Ojczyźnie. Za chwilę apelem pamięci uczcimy wybitnych dowódców i zasłużonych żołnierzy (…)”. Ważnym momentem przemówienia było wspomnienie żołnierzy poległych podczas realizacji zadań poza granicami kraju chorążego Jarosława Maćkowiaka oraz sierżantów Pawła Poświata, Rafała Nowakowskiego i Szymona Sitarczuka. Na zakończenie swojego wystąpienia dowódca brygady wraził wdzięczność rodzinom za trud jaki włożyli w wychowanie swoich synów oraz za wsparcie jakim są dla brygady. Następnie pułkownik Robert Kosowski wręczył Pani Halinie Nowakowskiej Odznakę Pamiątkową 17WBZ. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie apelu poległych oraz oddanie salwy honorowej dla uczczenia pamięci żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Po czym rodziny oraz delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym poległych w Afganistanie żołnierzy.

Uroczysty apel

W sobotę, 23 czerwca, mszą świętą rozpoczął się drugi dzień obchodów święta Wielkopolskiej Brygady. Następnie na placu przy Kościele pw. św. Mikołaja w Sulęcinie rozpoczął się uroczysty apel. Tegoroczne święto połączone było z pożegnaniem III zmiany PKW Rumunia oraz świętem Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie wraz z nadaniem sztandaru.

Dowódca Wielkopolskiej Brygady rozpoczął uroczystość słowami: „Szanowni Państwo, nie ma lepszej okazji do podziękowania tym wszystkim, którzy tworzą dorobek Wielkopolskiej Brygady niż święto jednostki. Dla mnie osobiście jest ono szczególne, ponieważ pierwsze. Przypadające na dzień 5 lipca święto 17. Brygady obchodzić będziemy dziś, wspólnie z wędrzyńskim Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego, który przyjmie sztandar wojskowy. Również dziś uroczyście pożegnamy stojących w szyku żołnierzy III zmiany PKW w Rumunii, którzy od lipca rozpoczną półroczny dyżur w m. Craiova, kontynuując zadania dwóch poprzednich kontyngentów wystawianych przez naszą Brygadę(…)W tym szczególnym dniu życzę Panu oraz Pańskim żołnierzom wszelkiej pomyślności oraz żołnierskiego szczęścia. Szanowni Państwo, za żołnierzami Wielkopolskiej Brygady ponad dwadzieścia lat doświadczeń, szkolenia, obowiązków, poświęceń i wyrzeczeń w imię celu jaki określono słowami: „Głównym celem szkolenia żołnierza jest przygotowanie go do wojny…a gotowość oddania swego życia za ojczyznę w chwili potrzeby jest zaszczytem i przywilejem” (…)”.

Następnie odczytano decyzję o nadaniu sztandaru dla OSPWL Wędrzyn. Po poświęceniu przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, zgodnie z ceremoniałem wojskowy, sztandar wręczono żołnierzom oraz dokonano jego prezentacji w trakcie przemarszu.

Święto było również okazją do podziękowania żołnierzom za codzienny trud wkładany w służbę. Wśród wielu przyznanych tego dnia wyróżnień znalazły się: tytuł honorowy Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką w III stopniu, pismo pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru 17 WBZ, odznaki pamiątkowe oraz dyplomy uznania. Pułkownik Piotr Malinowski, poprzedni dowódca międzyrzeckiej brygady, z rąk dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej otrzymał medalu od Ministra Środowiska.

Kolejnym ważnym momentem podczas sobotniej zbiórki było pożegnanie żołnierzy III zmiany PKW Rumunia, którzy na początku lipca rozpoczną półroczny dyżur realizując zadania w ramach tFP – dostosowanej Wysuniętej Obecności NATO w Rumunii. Dowódca kontyngentu major Marcin Szulewa złożył meldunek o gotowości do skierowania pododdziału w rejon misji. Po złożeniu meldunku podpisane zostały protokoły przekazania podległości III zmiany PKW Rumunia pomiędzy Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych a Dowództwem Operacyjnym.

Sobotnie święto zwieńczyło odegranie i ośpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz defilada świętujących żołnierzy.

Rodzinne świętowanie

Po oficjalnej części święta dla żołnierzy i ich rodzin w Parku Jordanowkim przygotowany został festyn oraz miasteczko militarne. Kolejnym elementem obchodów 22-lecia Wielkopolskiej Brygady będzie spotkanie pokoleń, które odbędzie się w czwartek, 28 czerwca, a poświęcone w tym roku będzie tematyce rozpoznania i walki radioelektronicznej. Całość uroczystości zakończy w sobotę, 30 czerwca, bal brygadowy.

Tekst: por. Weronika Milczarczyk